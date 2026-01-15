´Ú¥É¥é½é½Ð±é¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤â»²Àï¡ª¥Û¥ó»ÐËåºÇ¿·ºî¡ÖÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ç¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÌÏÍÍ
¡ÖÈþÃË¡ã¥¤¥±¥á¥ó¡ä¤Ç¤¹¤Í¡×(2009Ç¯)¤ä¡ÖºÇ¹â¤Î°¦¡ÁÎø¤Ï¥É¥¥¥°¥ó¥É¥¥¥°¥ó¡Á¡×(2011Ç¯)¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ë¡¼¥Ê¡Á·îÌÀ¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¡Á¡×(2019Ç¯)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî"¥í¥³(¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£)"¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡õ¥Û¥ó¡¦¥ß¥é¥ó¤ÎµÓËÜ²È¥³¥ó¥Ó¡¢¥Û¥ó»ÐËå¡£
´Ú¥É¥é¹¥¤¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡Ö´Ôº²¡×(2022Ç¯)°ÊÍè¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢Netflix¤Ç1·î16Æü(¶â)¤«¤é°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤À¡£
¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÊÂ¤ÖW¼ç±é¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡×(2021Ç¯)¤ä¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×(2025Ç¯)¤Ê¤É¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤¬Îø¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1·î13Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1¿Í2Ìò¤ËÄ©¤ó¤ÀºòÇ¯12·î¸ø³«¤Î¡ÖÉö¡×¤Ê¤É¼ç±éºî¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÊ¡»Î¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¡ÖTHE HEAD¡×¥·¡¼¥º¥ó2(2023Ç¯)¤Ç¤Ï³¤³°¥É¥é¥Þ½é¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂæÏÑ±Ç²è¡Ö²ÖçÀÇ¡§½¤ÍåÆ»¡×(2026Ç¯½©°Ê¹ß¸ø³«Í½Äê)¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¹ñ³°¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤À¡£
Âç¼ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÎTriii Studio¤ÈÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤ÎÄ¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢½Ð±é¤Ø¤È¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡Ö¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¤òÁà¤ëÄÌÌõ¤Î¥Á¥å¡¦¥Û¥¸¥ó(¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û)¤¬¡¢Ã´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝÅª½÷Í¥¥Á¥ã¡¦¥à¥Ò(¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó)¤È¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤ÇÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥í¥Þ¥³¥á¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¡»Î¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥à¥Ò¤ÎÁê¼êÌò¤È¤Ê¤ë"ÆüËÜ°ì¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹²¦»Ò"¤³¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹õß·¥Ò¥í¡£Í½¹ð¤Ç¤ÏÎï¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¡Ö»ä¤ÏËÜµ¤¤Ç¥Á¥ã¡¦¥à¥Ò¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°ìËë¤â¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ÇÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢È¾Ç¯´Ö¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡»Î¤È¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤Þ¤¿ÎøÌÏÍÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¥½¥ó¥Û¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÌÏÍÍ¡£Í½¹ðÊÔ¤À¤±¤Ç¤â¡¢È¿ÌÜ¤·¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥à¥Ò¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Û¥¸¥ó¤ÎÆ°ÍÉ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥à¥Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÀÚ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê´Ø·¸À¤¬ËþºÜ¡£¥È¡¼¥ó¤¬¹ç¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤À¼¿§¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¼ç±é2¿Í¤ÎÈ´·²¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬±®¤¨¤ë¡£
¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÄ¾¾ðÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¥à¥Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤âÌõ¤»¤ëÄÌÌõ¤Ê¤Î¤ËÎø¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÏÌõ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Û¥¸¥ó¡£¥Û¥ó»ÐËå¤ÎµÓËÜ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î³ùÁÒ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¤È¤¤¤Ã¤¿Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë´Å¤¤"¥í¥³"¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÖÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
½Ð±é¡§¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¿¥¤¡¦¥¤¥À¥à¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥½¥ó ¤Û¤«
