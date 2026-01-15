¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ°ì¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ø!?¡¡ÃíÌÜ¤ÎÈþ¿ÍMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Âç°æ¤¹¤º¤Î´ñÈ´¤Ê³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾ºÃæ¤ÎMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Âç°æ¤¹¤º¡£
¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëDEEPJEWELS¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥×¥í2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷»Ò47¥¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢MMA¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¡¢°ìÅÙ¥®¥ã¥ë¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñÈ´¤Ê³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇMMA¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼å´§20ºÐ¤Ê¤¬¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¥×¥í2Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥¯¥íµé¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç°æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£½êÂ°¥¸¥à¡ÊÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTS¡ËÂåÉ½¤ÎÂçÂô¥±¥ó¥¸¤µ¤ó¤Ë¡Ö3Æü¤Ë1²ó¤ÏÅê¹Æ¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ê¤¬¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÈ¿±þ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï»î¹çÆâÍÆ¤è¤ê¡Ö´é¡×¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ã¹©¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤³¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç°æ¡¡¤Ç¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£²ñ¾ì¤Ç¤â¿ÆÀÌ°Ê³°¤ÎÀ¼±ç¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¯¸Ç¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢MMA¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡¤è¤¯¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÌÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤ä³Ú¤·¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¤·¡¢MMA¤âÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤ä³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£MMA¤Ï»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À1Ç¯¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£Îý½¬¤ÎÅÙ¤Ë²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Î½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
DEEP JEWELS51¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡ËÂÐ¡§¾®ÀãÀï¤è¤ê¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿DEEP JEWELS
¡½¡½»î¹ç¤Ç¸«¤»¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î±Ô¤µ¡×¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
Âç°æ¡¡¤½¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ñ¥¦¥ó¥ÉÂÇ¤Æ¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¡½¡½»î¹ç¤Ç¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¥¥é¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È²¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âç°æ¡¡»ä¡¢³¹Ãæ¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç°æ¡¡¤À¤«¤éÂÐÀïÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀöÇ¾¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç°æÁª¼ê¤Ï¶¯¤µ¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¡¢THE OUTSIDERÂè2Âå²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÂç°æÍÎ°ì¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç°æ¡¡¤ª¸ß¤¤ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¼«»£¤ê¤È¤«¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Þ¥¸¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡2ºÐ²¼¤ÎÄï¤¬ÊÝ°é±à¤Ç·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÀè¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸«³Ø¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»ä¤¬¡¢Ã¼¤Ã¤³¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£°Õ³°¤È½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä¾´¶Åª¤Ë¡Ö¤³¤ì»ä¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Âç°æ¡¡¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï1²ó¤â¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
Âç°æ¡¡¤À¤±¤É¡¢¾®3¤Ç½é¤á¤Æ¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÃæ1¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ°ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥í¥Ê¤ÇÂç²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½À¨¤Þ¤¸¤¤³ÐÀÃ¤Ç¤¹¤Í¡ª ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â½µ7¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÅÚÆü¤Ï2ÉôÎý¤â¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤êÀï¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Âç°æ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¿À·Ð¤âÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤À¤±¤¬Î¾¿Æ¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤â¡ÖÀöÇ¾¡×¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥³¥í¥Ê¤¬ÌÀ¤±¡¢¹â¹»1¡¢2Ç¯¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç°æ¡¡»ä¡¢Éé¤±¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Éé¤±¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¹â¹»¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤òÀÞ¤Ã¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¡×¤È¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤ËÆ´¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ²Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÀÞ¤Ã¤Æ¡¢²½¾Ñ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È......¡£º£»×¤¨¤Ð¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Í·¤Ó¤¿¤¤Ç¯º¢¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Âç°æ¡¡Åö»þ¤Ï¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¼þ°Ï¤Ë¤âÈ¿¹³¤·¤Æ¡¢À³Ê¤â¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ï¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡Ö»ä¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Í§¤À¤Á¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£·ë¶É¡¢³Ø¹»¤â¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â¼¤á¤Æ¡¢¹â3¤«¤é¤ÏÄÌ¿®À©¤ËÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Âç°æ¡¡Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤òÉÂµ¤¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é°ìÄÌ¤êÍ·¤ÓÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç°æÁª¼ê¤ÏÀÎ¡¢¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ã¤È¤¤¤¦±½¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç°æ¡¡¤½¤ì¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Ý¥í¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¿Í¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤½¤³¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤ÄÌÓ¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ......¤Þ¤¡¥®¥ã¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ»×¤¦¤È¤½¤ì¤â¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡£
¡½¡½¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ°ì¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ï¤¹¤´¤¤¿¶¤êÉý¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Ê¤¼ºÆ¤Ó³ÊÆ®µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡©
Âç°æ¡¡Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Õ¤È¡ÖÍ·¤Ó¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¥¤¡×¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¡¢Í£°ì¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇMMA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤éÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTS¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¼Ö¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¡£
Âç°æ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤âÃÎ¤é¤º¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Âç°æ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÞ¤¬Ì¿¤Ç¡¢¼«ÄÞ¤Î4ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÞ¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¥«¡¼¥¹¥È¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬·ù¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÄÞ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇMMA¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂç°æ¤¹¤º¡¡Suzu OI¡¡
2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£155cm¡¢44kg¡£ÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTS½êÂ°¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷»Ò47¥¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢¥®¥ã¥ë¤Î»þ´ü¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆMMA¤ØÅ¾¸þ¤·2025Ç¯9·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼çÀï¾ì¤ÎDEEPJEWELS¤Ç¤Ï¸½ºß2Ï¢¾¡Ãæ¡£Éã¿Æ¤Ï¿Íµ¤ÊüÁ÷ºî²È¤ÇÂè2ÂåTHE OUTSIDER55-60¥¥íµé²¦¼Ô¤ÎÂç°æÍÎ°ì»á¡£
