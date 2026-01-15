BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢°µÅÝÅª¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ÚPHOTO¡Û
BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¡¢ÈæÎà¤Ê¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡×¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¡È¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¥·¥ç¥Ã¥È¡É
ÆÃ¤Ë¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤È·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Èà½÷ÆÃÍ¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼°áÁõ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò½Å¤Í¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤â¥Ò¥Ã¥×¤Ê¥à¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½½»ú²ÍÌÏÍÍ¤¬Á¡ºÙ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¤ÈÇ»¤¤¥¹¥â¡¼¥¡¼¥á¥¤¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÍÅ±ð¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤â¸«¤»¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¿§¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¸Â³¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·Ý½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®Îõ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£