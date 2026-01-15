¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÆþ¤ê¤ÎÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡Ø¥Ê¥Ý¥ê¥Ñ¥ó¡Ù¤ä¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©Ž¥¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤É¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î20Æü¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤ä¥«¥Õ¥§¥â¥«¤Ê¤É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¥Ê¥Ý¥ê¥Ñ¥ó(¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÆþ¤ê)
²Á³Ê:ÀÇ¹þ232.20±ß
È¯ÇäÆü:1·î20Æü¡Á½ç¼¡
¥Ê¥Ý¥ê¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¥Ê¥Ý¥ê¥Ñ¥ó(¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÆþ¤ê)¢¡¥«¥Õ¥§¥â¥«»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥í¡¼¥ë
²Á³Ê:ÀÇ¹þ189±ß
È¯ÇäÆü:1·î20Æü¡Á½ç¼¡
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥í¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥Õ¥§¥â¥«É÷Ì£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¥â¥«»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥í¡¼¥ë¢¡¥«¥×¥Á¡¼¥Î»ÅÎ©¤Æ¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë
²Á³Ê:ÀÇ¹þ181.44±ß
È¯ÇäÆü:1·î20Æü¡Á½ç¼¡
¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥«¥×¥Á¡¼¥Î»ÅÎ©¤Æ¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¢¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä
²Á³Ê:ÀÇ¹þ199.80±ß
È¯ÇäÆü:1·î20Æü¡Á½ç¼¡
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÉ÷Ì£¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¢¡¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥© ¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹Æþ¤ê
²Á³Ê:ÀÇ¹þ302.40±ß
È¯ÇäÆü:1·î20Æü¡Á½ç¼¡
¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¶´¤ó¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨²Æì¸©¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥© ¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¢¡¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ399.60±ß
¢¨1·î27Æü°Ê¹ß¤ÏÀÇ¹þ410.40±ß¡£
È¯ÇäÆü:È¯ÇäÃæ
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÇÈÄ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£7ÁØ¤ËÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ëÀ¸ÃÏ¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤òÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¿©´¶¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó