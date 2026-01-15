ENHYPEN¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÃíÌÜ¡ª¿·¶Ê¡ØKnife¡ÙMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
ENHYPEN¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤òºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï1·î14Æü22»þ¡¢HYBE LABELS¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢¡È¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤Ê²£´é
¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÄÉÀ×¼Ô¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡È7¿Í¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥®¥ã¥ó¥°¡É¤ËÊ±¤·¤¿ENHYPEN¤Î»Ñ¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´é¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»ØÌ¾¼êÇÛ¤Î¥Ó¥é¤äÇ÷¤êÍè¤ëÊñ°ÏÌÖ¡¢²áÇ®¤¹¤ë¼èºà¶¥Áè¤Ë¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±Ô¤¤µ¤Ç÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ß¤ê¤«¤«¤ë¶¼°Ò¤òÓÞ¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¥½¥Ì¡¢¹âÂ®¤ÇÁö¤ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥Ò¥¹¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÃÀ¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢À®½Ï¤·¤Ä¤Ä¤âÃ×Ì¿Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤ËÃ»¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤â¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ëÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤À¡£ENHYPEN¤Ï¡¢¶ÊÌ¾¡ØKnife¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Ç¿ÏÀè¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÀþ¤ò°µÅÝ¡£Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë±Ô¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥À¡¼¥¯¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¶¼°Ò¤Ë¤â¶þ¤»¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¡É¤Î¼«¿®¤òÉÁ¤¤¤¿HIPHOP¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢±Ô¤¤À¼¤Ç¶«¤Ð¤ì¤ë¥µ¥Ó¡Ê¡ÖIt¡Çs a Knife¡×¡Ë¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Ï1·î16Æü14»þ¤Ë¡¢7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ºá°¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖTHE SIN¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¶Ø´÷¤òÇË¤ê¡¢°¦¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ë½Ð¤ëÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¡¢²Î»ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£