ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Á¼°Åª¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ìµ½þ¼£ÎÅÀ©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¸ø¶¦°åÎÅ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÉÂ±¡¤äÌô¶É¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°åÎÅÈñÉéÃ´¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÀµ²¸¤Î¡ÖÊÝ·ò³×Ì¿¡×¹½ÁÛ
ËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤Î¾ÃÂ©¶Ú¤Ï15Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºòÇ¯12·î¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí²ñ°Ê¹ß¡¢Æâ³ÕÊÝ·ò¾Ê¤äÅÞ¤ÎÀìÌçÉô½ð¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅÈñÊÝ¾ãÂÎÀ©¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤»¤è¤È¤¤¤¦¼ÂÌ³²ÝÂê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò¸ø¼°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¤Þ¤º¡¢µ¡´Ø¤ä´ë¶È½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶ÐÏ«¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Öº£¸å¤Ï¿¦¾ì¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯¼Ô¤ÏÉ¬¤º°åÎÅÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·îµë¤«¤é°ìÄê³Û¤òº¹¤·°ú¤¯Êý¼°¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½»Ì±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²Ã±°Ì¤ÇÊÝ¸±¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Æ¤¬Ê»¤»¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿¦¾ì¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¬ÉÞÍÜ²ÈÂ²Ê¬¤Î°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤òÄÉ²Ã¤ÇÇ¼¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¼£ÎÅ¤äÌô¤Î¶¡µë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Ï·ÊÝ¾ã¼Ô¡×¡ÊÄêÇ¯Âà¿¦¤Ê¤É¤ÇÏ«Æ¯Ç½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¹âÎðÁØ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Ö´ðËÜÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬Äê¤á¤¿¹ñÄê²Á³Ê¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê¼£ÎÅ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¤·Æþ±¡¼£ÎÅ¤äÆÃ¼ì¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬°åÎÅÈñ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ëÂÎÀ©¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤âÉéÃ´¤òÊ¬Ã´¤µ¤»¤ëÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Öº£¤Î¤è¤¦¤ËÌµ½þ¼£ÎÅ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤Ç¶â¤ò¼è¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀ©ÅÙÅª¤ËÌÀ³Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙÅ¾´¹¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ºÇ¶áËÌÄ«Á¯¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¸½àÌô¶É¤Î³ÈÂç¤ä¡¢»Ô¡¦·´ÉÂ±¡·úÀßÀ¯ºö¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ±¡¤äÌô¶É¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï±¿±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Î²¼¡¢°åÎÅÈñ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅÊÝ¸±Æ³Æþ¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ºòÇ¯2·î½é¤á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡ÖÊÝ·ò³×Ì¿¡×¹½ÁÛ¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Ö¾å¡Ê»ØÆ³Éô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤À¤±¤ò¿·¤·¤¯·ú¤Æ¤Æ¤â±¿±Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÏÊÝ·ò¡¢°åÎÅ¡¢¶âÍ»¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤»¤è¤È¤¤¤¦Í×µá¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Ö¹ñ²È¤Ïº£¸å¤â¡ØÌµ½þ¼£ÎÅ¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Î±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþÍÌµ¤äÉéÃ´¿å½à¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
É½¸þ¤¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤ÊÌµ½þ¼£ÎÅ¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿´ÉÍý·¿¤Î¸ø¶¦°åÎÅÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¿å½à¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢½»Ì±¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼£ÎÅÈñ¤äÌôÂå¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡ÖÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ËÄÌ¤¦²ÈÂ²¹½À®°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ä¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢°åÎÅÊÝ¸±Æ³Æþ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Æâ³ÕÊÝ·ò¾Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã°åÎÅÊÝ¸±¥«¡¼¥É¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤â½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¿ÇÎÅÍúÎò¤ä¼£ÎÅµÏ¿¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Î¿ÇÎÅ½ê¤«¤éÃæ±ûµéÉÂ±¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÇÎÅµÏ¿¤¬°ì¤Ä¤ËÅý¹ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡ÖÃÏ°è¿ÇÎÅ½ê¡¢»ÔÉÂ±¡¡¢Æ»ÉÂ±¡¡¢Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ç¼õ¤±¤¿¼£ÎÅÆâÍÆ¤¬¡¢¥«¡¼¥É°ìËç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£