ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç200µåÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¡¼ê¤ÎÈéÇí¤±¤ë
ÌÚÂ¼Â¿¹¾
°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¾¾ËÜÊæ¹á¤ÈÌÚÂ¼Â¿¹¾
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÏÈ¡¢2026Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·ºî¡£½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë°ËÌîÈø¤È¾¾ËÜ¤ÎW¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¾¾ËÜ±é¤¸¤ëºÚÈÁ¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦°ÉÌî»ÖËã¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼¡£¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¸µÉ×Ìò¤Î¹â¶¶¤È¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Î¹â¶¶¤Î¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¡×¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡ÄÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÌòÊÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÏ³¤é¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÈÊÑ¤Ê¡É¹â¶¶¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢»ä¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÌò¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤ÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ç¸«¤»¤ëÌòºî¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î°ì¸À¡£·àÃæ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢1²ó200µå¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¼ê¤ÎÈé¤¬Çí¤±¤ë¤Û¤ÉÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹â¶¶¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¡¢½µ¤Ë3¡Á4²óÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ö¶¯¤¤½÷À¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ëÌÚÂ¼¡£ÆÃ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¡ÖÆ®Áè¿´¡×¤¬¡¢±éµ»¤Ë¤âÎÉ¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£