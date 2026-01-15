FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

17Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç¡Ö½Ð¿Ø¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎËÌ¶å½£Í½È÷¹»¤Ç¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢¡Ö¹ç³Ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤Ï¤Á¤Þ¤­¤ò´¬¤¤¤¿¼õ¸³À¸¤ª¤è¤½400¿Í¤¬¡¢É¬¾¡µ§´ê¤Î¡Ö½Ð¿Ø¼°¡×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¼õ¸³À¸
¡Öº£¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤­¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¡¢Í§Ã£¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×

¤³¤È¤·¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½49Ëü6000¿Í¤¬»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£