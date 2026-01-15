»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦¡Ö½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²ÈÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¡×È¯Â¡¡»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐºöËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·Ù»ëÄ£¤È¤·¤Æ½é
¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ä¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤Ê¤É¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ë»ö·ï¡£ÇØ·Ê¤ËË½ÎÏÃÄ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÅÔÆâºÇÂç¤Î»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²È¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿°ÛÎã¤ÎÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Î¡Ö½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²ÈÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¡×¤ÏÁÜºº°÷75¿Í¤ÎÂÖÀª¤Ç¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤¹¤ëÁÈ°÷¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¸¡µó¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¤¤ç¤¦È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµîÇ¯¤ÎÈï³²³Û¤Ï²áµîºÇ°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¤¦¤Á4³ä°Ê¾å¤¬¹¬Ê¿°ì²È¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¡¡Âç¾ì½ÓÉ§ ´ÉÍý´±
¡Ö¹¬Ê¿°ì²È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈÈºá¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢¹¬Ê¿°ì²È¤ÏÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤È¤·¤ÆÅÔÆâºÇÂç¤ÎÀªÎÏ¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ïº£¸å¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼åÂÎ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£