¡ÖÉÝ¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡¡ÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¼¨¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÏ¢Æü¤ÎÈ¯¸À¼õ¤±
²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ¥Ì¡¼¥¯¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤Ë²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¾å¼ê¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±
¡ÖÈà¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
¡Ö¾¯¤·ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹ñËÉÁê¤ÏËÌ¶Ë·÷¤ÎËÉ±Ò¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ä¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»öÅªÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÍí¤ß¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¤âÏ¢Ë®·³¤ÎÂâ°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢³¤¾å¤Î´Æ»ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤¬Ï¢ÂÓ¤·¡¢ÃÏ°èËÉ±Ò¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î´Ö¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£