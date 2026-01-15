¥í¥Ã¥Æ¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¥¥ã¥Ã¥×¹¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï15Æü¡¢Hyundai¡¡Mobility¡¡Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤È2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥×¹¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡ÖHyundai¡×¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¡Ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÏÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¤Ï2025Ç¯8·î¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥×¹¹ð¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¡£²£»³Î¦¿ÍÁª¼ê²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡ØHyundai¡Ù¤Î¥í¥´¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£