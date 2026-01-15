É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡ÄÃËÀ2°ÌŽ¢¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤ÍŽ£¡¢½÷À2°Ì¡Ö¤Þ¤¿É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿¤Î¡©Ž£¡¢1°Ì¤Ï¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËŽ¢¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤ÍŽ£¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÃË½÷ÊÌ¡ÖÉ÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡×¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÍ¿¦¼ÔÃË½÷1200¿Í¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÇ¯ËöÈËË»´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï45.9%¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ž¢¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¿Í¤äÊªŽ£¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë1°ÌŽ¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¿Îø¿ÍŽ£¡ÊÃËÀ55.4%¡¢½÷À46.9%¡Ë¡¢2°ÌŽ¢»ÔÈÎÌôŽ£¡ÊÆ±28.4%¡¢38.0%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3°Ì¤ÏÃËÀ¤¬¡Ö±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ê17.7¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÊì¿Æ¡×¡Ê25.7¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Ž¢¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕŽ£¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËŽ¢¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤ÍŽ£¡ÊÃËÀ17.2%¡¢½÷À15.5%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡ÅÀ°Ê¹ß¤Î²óÅú¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬Ž¢¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤ÍŽ£¡Ê9.8¡ó¡Ë¡¢Ž¢¤Þ¤¿É÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤Î¡©Ž£¡Ê8.4¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤Î¡©Ž£¡Ê9.4¡ó¡Ë¡¢Ž¢¤´ÈÓ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©Ž£¡Ê8.9¡ó¡ËÅù¤Î¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ž¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿¡¿¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëŽ£¤ÈÅú¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï45.4%¤È¤Ê¤ê¡¢É÷¼Ù¤Î»þ¤Î¡¢¿©Íß¡¦¹ÔÆ°°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤«¤é±ÉÍÜÊäµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£