¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ÖÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ö¶¥Áè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÁªÂò¤Ë¸å²ù¤Ê¤·¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡É¤Ç²á¤´¤·¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÎý½¬¤È´¶³Ð¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º´Ú¹ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤ÇÎÉ¤¤»þ´Ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥¥¦¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯6500Ëü±ß¡Ë¤Çºòµ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï³«Ëë¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç·Þ¤¨¡¢5·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¡£½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢º¸¸ª¤òÄË¤á6·îËö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤·¤¿¡£9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡É¤Ç²á¤´¤·¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤ÀÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤»Ä¤ê¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï°ìÅÙ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤ê¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾ã¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¶¥Áè¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¶¥Áè¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ï°ìÅÙ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¸å²ù¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ïº£¸å¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢´Ú¹ñ¤ËÌá¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£