¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤ÈÂçÉ¾È½¡ª¡¡ÃæÄÅÀî¤ê¤¨¤Î¡Ò·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡Ó¡¡Á´ÂÎ±¿¡¦ÂÐ¿Í±¿¡¡1/15¡Á2/13
1998Ç¯¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡×¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¥º¥Ð¥ê¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ò±Ô¤¯¸«È´¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¡¢¼Ò²ñ¤È¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£À²¤ì¤ÎÆü¡¢ÆÞ¤ê¤ÎÆü¡¢±«¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹¥Ä´¡¢ÉÔÄ´¤Î¥ê¥º¥à¤âÅ·¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ä¤ê¤Þ¤¹¡£±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÄÅÀîÎ®·¹¼ÐµÜÀê¤¤¤È¤Ï
¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ç¯¡¦À¸·îÆü¤ò¸Þ¹Ô¤È¶åÊý°Ì¤ËÊ¬Îà¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤¸¤¿9¼ïÎà¤Î·¹¼Ð¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¶å¤Ä¤Î·¹¼ÐµÜ¡£¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¤Î¸ÅÅµ¡Ø°×·Ð¡Ù¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¤Î¤¬ÃæÄÅÀîÎ®·¹¼ÐµÜ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î·¹¼ÐµÜ¤Ï¡©
À¸Ç¯¡Ê¥è¥³Îó¡¦T=ÂçÀµ¡¢S=¾¼ÏÂ¡¢H=Ê¿À®¡¿À¸Ç¯¤¬É½¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÛÎó¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£T7¤ÏS2¤ÎÎó¤Ë¡¢H12¤ÏT8¤ÎÎó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤È¡¢À¸·îÆü¡Ê¥¿¥ÆÎó¡Ë¤Î¸ò¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î·¹¼ÐµÜ¤Ç¤¹¡£
Îã¡§¾¼ÏÂ43Ç¯10·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î·¹¼ÐµÜ¤Ï¡Ö´¥µÜ¡×
1·î15Æü¡Á2·î13Æü¤ÎÁ´ÂÎ±¿¡¦ÂÐ¿Í±¿
ÃæÄÅÀî¤ê¤¨¡Ê¤Ê¤«¤Ä¤¬¤ï¡¦¤ê¤¨¡Ë
Àê¤¤»Õ¡£1998Ç¯¤Ë¡Ö·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡×¤ò¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤ËÈ¯É½¡¢°ÊÍèÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¹¬¤»¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡Ù¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¡Ö²»ÆÉ¤Ç¹¢¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»Ìõ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Á´ÂÎ±¿
¡ÖÊ¡¼÷Áð¤Î²Ö¤¬ºé¤¯¡×³¨¡£³°µ¤¤ÏÎä¤¿¤¤¤¬¡¢Àã¤Î²¼¤Ç½Õ¤Îµ¤¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤Ïºé¤¯µ¤ÇÛ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤¤¤¤Í½´¶¤¢¤ê¡£2·î¤Ï²«¿§¤¤²Ö¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ½Õ¤ò¼Â´¶¡¢Àª¤¤¤¬½Ð¤ë»þ¡£
ÂÐ¿Í±¿
1·î¤ÏÆâÎØ¤Ç¡£2·î¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¡£¥é¥Ã¥Ñ¤òÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤è¤¯¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¤¹ç¤¦¡£²ð¸î¤Ï¼ê·ø¤¯¡£¶áÎÙ¤È¤ÏµÁÍý¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÉÔÍ×¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö°æ¸Í¤«¤é¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ë¡×³¨¡£¤¯¤ß¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤Î¿å¤¬¤á¤Î¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢À¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¡£¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¡£AI¤äµ¡³£¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÉÔÍ×¡¢³Î¼Â¤Ë¡£
ÂÐ¿Í±¿
¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¸òÎ®¤¬µÈ¤Î»þ¡£LINE¤Ê¤É¤ÇºÑ¤Þ¤»¤º¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤¹¤ë¤Ê¤É¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤¯¡£²ÈÂ²¤È¤Ï²¹¤«¤¯¡£²ð¸î¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ°Â¿´¤ò¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î³¨¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈËþÂ¤·¤Æ²á¤´¤½¤¦¡£¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥±¡¼¥È°Ê³°¤Ë¤â¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òËþµÊ¤¹¤ë»þ¡£Èò´¨Î¹¹Ô¤âµÈ¡£Â¿Ë»¤ÊÎ¹¤Ç¤Ê¤¯ÂÚºß·¿¤Ç¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤³¤È¤ÏÉÔ¸þ¤¡¢Âç¤é¤«¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¡£
ÂÐ¿Í±¿
¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤À¤±²ñ¤¦¡£µÁÍý¤äµÁÌ³¤ÏÉÔÍ×¡£²ÈÂ²¤È¤Ï·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¡£²ð¸î¤ÏÁê¼ê¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤ò¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ³Ú¤Ë¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡×³¨¡£¤«¤Í¤Æ¤Î·×²è¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦µÑ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈµÈ¡£»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤é¤Ì¤è¤¦¡£
ÂÐ¿Í±¿
1·î¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡£1ÅÙ¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÊ¬Ìî¤ä³¤³°¤Î¿Í¤È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¡£¤Þ¤¿µìÍ§¤Î¿·¤·¤¤ÌÌ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¡£²ð¸î¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¶áÎÙ¤È¤ÏÃúÇ«¤Ë°§»¢¤ò¡£
Á´ÂÎ±¿
¡ÖÁá¤¯¤â²Æº×¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡×³¨¡£²Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ¸å¤Ë¹²¤Æ¤Ì¤è¤¦¡¢·×²èÃæ¤Î¤³¤È¤Ïº£¤«¤éÃå¡¹¤È»Ï¤á¤ë¡£ÂÕ¤±¿´¤òÉõ°õ¡£
ÂÐ¿Í±¿
Í½ÄêÄÌ¤ê¤¬µÈ¡£Ä¾Á°¤ÎÊÑ¹¹¤äÀ®¤ê¹Ô¤¤Ï¡ß¡£1²ó¤ËÄ¹»þ´Ö¤è¤ê¡¢²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÃ»»þ´Ö²ñ¤¦¤ÈÃæ¿È¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤ÏÄ«¤Î°§»¢¤òÌÀ¤ë¤¯¡£²ð¸î¤Ï½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¡£¶áÎÙ¤È¤ÏµÁÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤Î¤ß»²²Ã¤·¡¢¤Û¤«¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡£
Á´ÂÎ±¿
¡ÖËÉÇÈÄé¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×³¨¡£1·î¤Ï¹âÇÈ¤ËÈ÷¤¨¤ÆËÉÇÈÄé¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÈó¾ï»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¡¢³èÆ°Åª¤Ë²á¤´¤¹¡£2·î¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ë¡£
ÂÐ¿Í±¿
1·î¤Ï·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÀáÊ¬ÌÀ¤±¤«¤é¡£2·î¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¼Ò¸òÀ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎÅª¡¢¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡»¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¾Íè¤Î³Ú¤·¤¤¥×¥é¥ó¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡£²ð¸î¤Ï°ÂÁ´Âè°ì¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¾Ã¶Ëºö¤Ç¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö¿÷¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡×³¨¡£1·î¤Ï¤á¤Ç¤¿¤¤¡£´î¤Ó¤ò²¿ÅÙ¤â³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¡£2·î¤Ï¿÷¤Î±Â¤ä¿å¤ä¤ê¤Ê¤ÉÀ¤ÏÃ¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¡£
ÂÐ¿Í±¿
1·î¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Ç¤¤¤¤¡¢¿¼¤¯ÀÅ¤«¤Ë¸òÎ®¤ò¡£2·î¤Ï¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÌÅÝ¸«¤è¤¯¡£²ÈÂ²¤È¤ÏÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÇÌ´¤ò¸ì¤ë¡£²ð¸î¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¾å¼ê¤ÇÆü¡¹¿·Á¯¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤Î¤³¤È¤Î¤ßÏÃ¤¹¡£
Á´ÂÎ±¿
¡ÖÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤¬Íî¤Á¤ë¡×³¨¡£1·î¤Ï¿ÊÊâ¤¹¤ë»þ¤Ç¡¢È¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤¬Â¿¤¤¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤â¤¦¡£2·î¤Ï¼ÂÀÓ¤ò1¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡£
ÂÐ¿Í±¿
1·î¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤ÆµÈ¡£2·î¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î¸òÎ®¤Ê¤¬¤é½ÅÄÃÅªÂ¸ºß¡£½Å¸ü¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¡£²ÈÂ²¤È¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¡£²ð¸î¤ÏÅ¬ºàÅ¬½ê¡£¤¤¤¤±öÇß¤Ç¡»¡£¶áÎÙ¤È¤ÏÌÜÎ©¤¿¤º¤Ë¡£¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Î1¿Í¤Ç¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¡×³¨¡£¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤³¤È¡¢³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¸«Äê¤á¤Æ¡£¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï²þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¡£
ÂÐ¿Í±¿
³èµ¤¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Í¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¡£°§»¢¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¢½êºî¤òÈþ¤·¤¯¡£1·î¤ÏÂÐÅù¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£2·î¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤ÇÁê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£²ÈÂ²¤È¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¡£²ð¸î¤Ï¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¡£
