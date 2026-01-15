ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÊÒÏÓ¤È¤·¤Æ¼ò°æÃé¼¡¤È¤È¤â¤Ë³èÌö¤·¤¿Ê¢¿´¡£¤·¤«¤·¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤ÎÀï¤¤¤Î¸å¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡Ä±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤µ¤ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
ÊüÁ÷³«»Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù
2026Ç¯ÅÙ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£
¡ã¤³¤ÎÂç²Ï¤ÎºÇ½ÅÍ×¾ìÌÌ¡äÊ¿Éú¤¹¤ëÂçÌ¾¤òÁ°¤ËÈù¿Ð¤Î¾Ð¤ß¤â¤Ê¤¤½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¡£¡ØË¿Ã·»Äï!¡ÙÉÔ²º¤¹¤®¤ëËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤Á¤é
¤µ¤Ã¤½¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï²È¹¯¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»Å¤¨¤Æ¤¤¿Ê¢¿´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊª¸ì¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
ÀÐÀî¿ôÀµ
¡¼¡¼ÆÁÀî²È¹¯¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶á½¬¡Ê¤¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¿Ê¢¿´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²È¹¯¤Î¤â¤È¤ò½ÐËÛ¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù(c)NHK¡Ë
¡ãÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
10Ç¯Á°¤È¼ç·¯¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Î¼«¸Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÃ£´Ñ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¡Ä ¤é¤ì¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ä¤ë¡ª¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤ä¤ë¡ªÀï¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢ÅÂ¤òÅ·²¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¡ª¡ª
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
¡ÎÁí¹ç¡Ï ÆüÍË Ìë 8»þ00Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÍâ½µÅÚÍË ¸å1»þ05Ê¬¡Á2»þ04Ê¬
¡ÎNHK BS¡Ï ÆüÍË ¸å 6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡ÎBSP4K¡Ï ÆüÍË ¸å 0»þ15Ê¬¡Á1»þ14Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÆüÍË ¸å6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡Úºî¡ÛÈ¬ÄÅ¹°¹¬
¡Ú²»³Ú¡ÛÌÚÂ¼½¨ÉË
¡Ú¸ì¤ê¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é
¡Ú½Ð±é¡ÛÃçÌîÂÀ²ì ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼ Â¾
¡Ú»þÂå¹Í¾Ú¡Û¹õÅÄ´ð¼ù¡¢¼Æ ÍµÇ·
¡ÚÀ©ºîÅý³ç¡Û¾¾ÀîÇî·É¡¢ËÙÆâÍµ²ð
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û¹â¶¶Í¥¹á»Ò¡¢½®¶¶Å¯ÃË¡¢µÈ²¬ÏÂÉ§¡ÊÅ¸³«¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹ñÍ§ °«¡Ê¹Êó¡Ë
¡Ú±é½Ð¡ÛÅÏî´ÎÉÍº¡¢ÅÏÊÕÅ¯Ìé¡¢ÅÄÃæ Àµ
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
X¡§nhk_toyotomi
Instagram¡§nhk_toyotomi