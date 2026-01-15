Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¡©¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ÆÀÝÄÅ¼é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸å¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·äÆ¾ë¡£ ºÊ»Ò¤ò¼º¤¦¤â¼«¿È¤Ï¡Ä±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
ÊüÁ÷³«»Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù
2026Ç¯ÅÙ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£
¡ã¤³¤ÎÂç²Ï¤ÎºÇ½ÅÍ×¾ìÌÌ¡äÊ¿Éú¤¹¤ëÂçÌ¾¤òÁ°¤ËÈù¿Ð¤Î¾Ð¤ß¤â¤Ê¤¤½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¡£¡ØË¿Ã·»Äï!¡ÙÉÔ²º¤¹¤®¤ëËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤Á¤é
¤µ¤Ã¤½¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÉÅ·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëÉð¾¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊª¸ì¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
¹ÓÌÚÂ¼½Å
¡¼¡¼ÀÝÄÅÍ²¬¾ë¼ç¤Ç¡¢¿®Ä¹¤«¤éÀÝÄÅ°ì¹ñ¤ÎÅý¼£¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£À¾¹ñ¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ë¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤ÇÇÅËá¹¶Î¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡½¨µÈ¤Ë¤½¤ÎÇ¤Ì³¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£½¨Ä¹¡¦½¨µÈ¤¿¤Á¤Ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù(c)NHK¡Ë
¡ã¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤¬¡¢Â¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Õ»¶½¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÂ¼½Å¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÆæ¤á¤¤¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÓËÜ²È¤Î¡ËÈ¬ÄÅ¤µ¤ó¤È¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
¡ÎÁí¹ç¡Ï ÆüÍË Ìë 8»þ00Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÍâ½µÅÚÍË ¸å1»þ05Ê¬¡Á2»þ04Ê¬
¡ÎNHK BS¡Ï ÆüÍË ¸å 6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡ÎBSP4K¡Ï ÆüÍË ¸å 0»þ15Ê¬¡Á1»þ14Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÆüÍË ¸å6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡Úºî¡ÛÈ¬ÄÅ¹°¹¬
¡Ú²»³Ú¡ÛÌÚÂ¼½¨ÉË
¡Ú¸ì¤ê¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é
¡Ú½Ð±é¡ÛÃçÌîÂÀ²ì ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼ Â¾
¡Ú»þÂå¹Í¾Ú¡Û¹õÅÄ´ð¼ù¡¢¼Æ ÍµÇ·
¡ÚÀ©ºîÅý³ç¡Û¾¾ÀîÇî·É¡¢ËÙÆâÍµ²ð
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û¹â¶¶Í¥¹á»Ò¡¢½®¶¶Å¯ÃË¡¢µÈ²¬ÏÂÉ§¡ÊÅ¸³«¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹ñÍ§ °«¡Ê¹Êó¡Ë
¡Ú±é½Ð¡ÛÅÏî´ÎÉÍº¡¢ÅÏÊÕÅ¯Ìé¡¢ÅÄÃæ Àµ
