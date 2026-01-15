Àï¹ñºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹ÃÈå¤Î¸×¡ª¿®Ä¹¡¦²È¹¯¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ö¤âÂÐÎ©¡£²È¹¯¤òÇË¤Ã¤Æ»°²Ï¤Ø¿Ê·³¤¹¤ë¤¬¡Ä±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÂç²Ï¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç½¨Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤ÎÌ¾Í¥¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
ÊüÁ÷³«»Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù
2026Ç¯ÅÙ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£
¡ã¤³¤ÎÂç²Ï¤ÎºÇ½ÅÍ×¾ìÌÌ¡äÊ¿Éú¤¹¤ëÂçÌ¾¤òÁ°¤ËÈù¿Ð¤Î¾Ð¤ß¤â¤Ê¤¤½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¡£¡ØË¿Ã·»Äï!¡ÙÉÔ²º¤¹¤®¤ëËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤Á¤é
¤µ¤Ã¤½¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÀï¹ñºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹ÃÈå¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ÚÊª¸ì¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
ÉðÅÄ¿®¸¼
¡¼¡¼Àï¹ñºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹ÃÈå¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤È¤ÏÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÐÎ©¡£±ó¹¾¤Ø¿¯¹¶¤·¡¢»°Êý¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤òÇË¤ê¡¢»°²Ï¤Ë¿Ê·³¤¹¤ë¤¬¡½¡½¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù(c)NHK¡Ë
¡ã¹âÅèÀ¯¿¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È¡ä¡ö¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¢£½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¨µÈ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·»¼Ô¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â½é¿´Ëº¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
¡ÎÁí¹ç¡Ï ÆüÍË Ìë 8»þ00Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÍâ½µÅÚÍË ¸å1»þ05Ê¬¡Á2»þ04Ê¬
¡ÎNHK BS¡Ï ÆüÍË ¸å 6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡ÎBSP4K¡Ï ÆüÍË ¸å 0»þ15Ê¬¡Á1»þ14Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÆüÍË ¸å6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡Úºî¡ÛÈ¬ÄÅ¹°¹¬
¡Ú²»³Ú¡ÛÌÚÂ¼½¨ÉË
¡Ú¸ì¤ê¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é
¡Ú½Ð±é¡ÛÃçÌîÂÀ²ì ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼ Â¾
¡Ú»þÂå¹Í¾Ú¡Û¹õÅÄ´ð¼ù¡¢¼Æ ÍµÇ·
¡ÚÀ©ºîÅý³ç¡Û¾¾ÀîÇî·É¡¢ËÙÆâÍµ²ð
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û¹â¶¶Í¥¹á»Ò¡¢½®¶¶Å¯ÃË¡¢µÈ²¬ÏÂÉ§¡ÊÅ¸³«¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹ñÍ§ °«¡Ê¹Êó¡Ë
¡Ú±é½Ð¡ÛÅÏî´ÎÉÍº¡¢ÅÏÊÕÅ¯Ìé¡¢ÅÄÃæ Àµ
