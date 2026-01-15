»Â¿·¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥»¥À¥ó¡×½é¸ø³«¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖËÜµ¤¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¡È¸÷¤ë¹ë²ÚÆâÁõ¡É¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÖV8¥¨¥ó¥¸¥ó¡ßFR¡×¤Ç¹âµé´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹LS¥Ù¡¼¥¹¤ÎNATS¡ÖÂç·¿¥»¥À¥ó¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¾ï¼±¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¡È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥»¥À¥ó²½¡É¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯»Ï¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¸À¤¨¤ë¼«Æ°¼Ö¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ä°ìÂæ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬½é¸ø³«¤Î»Â¿·¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡ÊNATS¡ËÀ®ÅÄ¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬À½ºî¤·¤¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î²¦Æ»¤È¤â¸À¤¨¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ë¡¢¥»¥À¥ó¤ÎÃ¼Àµ¤µ¤ÈÄã½Å¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ÕÍßÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NATS¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¸¦µæÊ¬Ìî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤ëÀìÌç³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬Â´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æ°ìÂæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤â¤½¤Î·ÏÉè¤ËÏ¢¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥»¥À¥ó¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡¢¡Öº£¤¢¤ë¾ï¼±¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤¬¥»¥À¥ó¤«¤éSUV²½¤ä¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼²½¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¥»¥À¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¿´¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4ÂåÌÜ¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS460¡×¤Ç¤·¤¿¡£FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÈV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¹âµé¥»¥À¥ó¤Î¹ü³Ê¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÂçÃÀ¤Ë°Ü¿¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·Ã±½ã¤ÊÎ®ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¥µ¥¤¥º¤ä¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÂçÉý¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë¼Ö¼ïÆ±»Î¤ÎÂ¤·Á¤ò¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Å´ÈÄ²Ã¹©¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¼þ¤ê¤Î½èÍý¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£C¥Ô¥é¡¼°Ê¹ß¤Ï¤Û¤Ü¿·Â¤¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤Éºî¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS500¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¥Ñ¥ÆÀ®·Á¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÌ¾¤ò»Ä¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤â³ØÀ¸ºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥È¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÏÄ¥¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅý°ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï±ýÇ¯¤Î¹âµé¼Ö¤ò»×¤ï¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¸÷¤ë±é½Ð¤¬Íè¾ì¼Ô¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëºî¶È¤âÂ¿¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¶ìÏ«ÏÃ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏLS460½ãÀµ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬³°Áõ¤ÈÆâÁõ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æºî¶È¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î°ìÂæ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨½éÆü¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³ØÀ¸À©ºî¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¡×¡Ö¥»¥À¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜµ¤¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ÄÍß¤·¤¤¡×¡Ö»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¸÷¤ëÆâÁõ¤ÎVIP´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¼¡¡¹¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥»¥À¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£