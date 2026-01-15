¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¶¨µÄÂÎ¤Ïºî¤ëÊý¸þ¡×¤È°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¡¡²¬»³¸©¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»Í×µá³Û¤Ï²áµî3ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¡¡°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÌó8,195²¯±ß
²¬»³¸©¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»Í×µá³Û¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÌó8200²¯±ß¤È¡¢²áµî3ÈÖÌÜ¤Î³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¶¨µÄÂÎ¤Ïºî¤ëÊý¸þ¡×¤È°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¡¡²¬»³¸©¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»Í×µá³Û¤Ï²áµî3ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¡¡°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÌó8,195²¯±ß
²¬»³¸©¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»Í×µá³Û¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤¬Ìó8,195²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²áµî3ÈÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê½ÅÅÀ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä¶µ°é¸©²¬»³¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡ÖÂè4¼¡À²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤ÞÀ¸¤³è¤¥×¥é¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Í½»»¤È¤·¤ÆÌó295²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸©Ì±¤¬Ë¤«¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÃÏ°èÁÏÂ¤¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë»ö¶È¤Ë2700Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÍ½»»¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ²¬»³¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¶¨µÄÂÎ¤Ïºî¤ëÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ¤ÎÁýÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤êÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¸©ÆîÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒÀ×ÃÏ¤ÎÉüµì¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»ö¶È¤Ë¤ÏÌó1²¯1600Ëü±ß¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÃÎ»öººÄê¤ò·Ð¤ÆÍ½»»°Æ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢Íè·î24Æü³«²ñ¤Î2·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£