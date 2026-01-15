Áí¹çÅª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ë¶È¤Ø¡ªÅìµþ¥¬¥¹¤Î¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¡ÉÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤Ï¡§ÆÉ¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×
1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÉÅìµþ¥¬¥¹¡É¡×¡£
Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï2026Ç¯1·î¡Á3·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤òÊä½õ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«µëÎ¨¤ÏÌó15¡ó¤ÈÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ËÄã¤¯¡¢Í¢Æþ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ä´Ä¶ÌäÂê¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´ÂÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤âÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¥¬¥ê¥Ð¡¼´ë¶È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍñÎÁÍý¥¥Ã¥·¥å¤À¡£
¥¥Ã¥·¥å¤ÏÄÌ¾ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤¦¥¬¥¹¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¡×¤¿¤á¤Ëµû¤ò¾Æ¤¯¥°¥ê¥ë¤Ø¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤À¤È20Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢¥°¥ê¥ë¤Ê¤é²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï7Ê¬¡£¤¢¤È¤Ï3Ê¬¤ÎÍ¾Ç®¤Ç½½Ê¬¤À¤È¤«¡£¥°¥ê¥ë¤Ï²¹ÅÙ¤¬µÞÂ®¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ð»þ´Ö¤È¥¬¥¹Âå¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥³¤ÈÎÁÍý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥³¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¡£¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åìµþ¥¬¥¹¤À¡£
ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¹¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¼ïÎà¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤ÏÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥×¥í¥Ñ¥ó¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡£¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë½¼Å¶¡Ê¤¸¤å¤¦¤Æ¤ó¡Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ç¡¢ÃÏ²¼¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ë¡£Åìµþ¥¬¥¹¤¬¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡£
ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÏÆ°¿¢ÊªÍ³Íè¤ÇLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¤È¤â¸À¤¦¡£²ÈÄí¤Î¤Û¤«¼ç¤Ë²ÐÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LNG¤ÏÌó98¡ó¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹162ÅÙ¤ËÎä¤ä¤·¤Æ±ÕÂÎ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¡£±ÕÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤Èµ¤ÂÎ¤Î»þ¤è¤êÍÆÀÑ¤¬600Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÎÌÍ¢Á÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÀéÍÕ¡¦Âµ¥ö±º»Ô¤ÎÅìµþ¥¬¥¹Âµ¥ö±ºLNG´ðÃÏ¤ÏLNG¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë´ðÃÏ¤Î°ì¤Ä¡£¹¤µ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à17¸ÄÊ¬¡£¥¿¥ó¥«¡¼¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿LNG¤Ï¥Ñ¥¤¥×¤Ç´ðÃÏ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¥¿¥ó¥¯¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥ó¥¯°ì¤Ä¤Ç20ËüÀ¤ÂÓ1Ç¯Ê¬¤ÎÎÌ¤È¤Ê¤ë¡£
³¤¿å¤ÎÇ®¤ò»È¤Ã¤ÆÎä¤¨¤¿¥¬¥¹¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢±ÕÂÎ¤«¤éµ¤ÂÎ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¹¤ÏÃÏ²¼¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÄí¤ä¥Ó¥ë¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¸ÜµÒ¿ô¤Ï¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÎÌó880Ëü·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¥¬¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Å»ö¤¬Á´¤Æ¤Î¸ÜµÒ¤Î¸µ¤òÄê´üÅª¤ËË¬¤Í¤Æ¹Ô¤¦ÅÀ¸¡¤Ê¤É¡£µëÅò´ï¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÇÓµ¤¸ý¤ÏÊÉ¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥³¥ó¥í¤ÎÇ³¤¨Êý¤ÏÀµ¾ï¤«¡¢¤Ê¤É¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¬¥¹µ¡´ï¼þ¤ê¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥¬¥¹¤ÏÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂç¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï2Ãû6368²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ËÜ¼Ò¤ÏÅìµþ¡¦¹Á¶è¡£ÁÏÎ©¤Ï1885Ç¯¤Ç½¾¶È°÷¤Ï1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡£
¶áÇ¯¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¾ð¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢²È¤Ç»È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³ä¹ç¤ÏÅÅµ¤¤¬¥¬¥¹¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¡¢¥¬¥¹¤Î¾®Çä¤ê¤¬Á´ÌÌ¼«Í³²½¡£Î¹¹Ô¶È¤äÄÌ¿®¶È¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤¬¼¡¡¹¤È¥¬¥¹»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¥¬¥¹¼ÒÄ¹¡¦ºû»³¿¸°ì¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï²¹¤«¤¤¤ªÅò¤ä¼¼Æâ´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²¿¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¥¬¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØÁí¹çÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ñ¼Ò¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡»Åìµþ¥¬¥¹¤ÎÁí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬1¡ÁÅÅÎÏ¤Ç¤âÌö¿Ê¡ª
2015Ç¯¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£²ÈÄíÍÑÅÅÎÏ¤Î¾®ÇäÈÎÇä¤¬Á´ÌÌ¼«Í³²½¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¶È¼ï¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÅÎÏ»ö¶È¤Ë»²Æþ¤ò³«»Ï¡£Åìµþ¥¬¥¹¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£
²£ÉÍ»Ô¤ÎÅìµþ¥¬¥¹ÀðÅçLNG´ðÃÏ¡£Åìµþ¥¬¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼Ò¤ÎLNG´ðÃÏ¤ÎÎÙ¤ËÈ¯ÅÅ½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£º£¤äÆüËÜ¤ÎÈ¯ÅÅ¤Ï²ÐÎÏ¤¬7 ³ä¤òÀê¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬Å·Á³¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Åìµþ¥¬¥¹¤ÏËÉÙ¤ÊLNG¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÈ¯ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë880Ëü·ï¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ´ðÈ×¤â¶¯¤ß¤È¤·¤Æº£¤äÅÅÎÏ¤Î·ÀÌó¿ô¤Ï420Ëü·ï°Ê¾å¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£ÈÎÇäÎÌ¤Ç¤Ï¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤À¡£
ºû»³¤¬ÅÅÎÏ»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤À¡£2015Ç¯ÀßÎ©¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤À¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï·ÀÌó·ï¿ô¥·¥§¥¢¥È¥Ã¥×¡£¶¯¤ß¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¤äÀÁµá½ñ¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢µÒ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô½ð¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤Ç¤Ï¾ðÊó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò1¥«½ê¤Ë½¸Ìó¡£´ðËÜÅª¤Ë1¿Í¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç·ÀÌó¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢³ä°Â¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿ºû»³¤Ï¡¢2021Ç¯¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖTG¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤òÀßÎ©¡£Á´¹ñÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÁ°¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î²Æ¤Î»þ´ü¤è¤ê¤â3¥«·î¤Ç9000±ß¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£°ìÈÌÅª¤ËÅÅµ¤Âå¤Ï´ðËÜÎÁ¶â¤È¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÅÎÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤ë¡£»ÈÍÑÎÌ¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤ÎÊÑÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤Ç¤ÏÎÁ¶â¤Ï°ìÄê¤Ç´ðËÜÎÁ¶â¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç·ÀÌó¿ô50Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Öºû»³¼ÒÄ¹¤ÏÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óCEO¡Ë
¡»Åìµþ¥¬¥¹¤ÎÁí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬2¡Á³¤³°¤Ç¤âÌö¿Ê¡ª
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¡£Ãæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç2»þ´Ö¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤¬º£¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£FSRU¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉâÂÎ¼°ÍÎ¾åLNG´ðÃÏ¤À¡£
Åìµþ¥¬¥¹¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ³¤³°¤ÎLNG¼õ¤±Æþ¤ì´ðÃÏ»ö¶È¤Ë»²²è¡£2018Ç¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¤³¤Î´ðÃÏ¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿LNG¤ò¤³¤ÎÍÎ¾å´ðÃÏ¤Çµ¤ÂÎ¤ËÌá¤·¡¢Î¦¾å¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤ËÁ÷¤ë¡£³¤¾å¤Ë´ðÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½é´üÅê»ñ³Û¤¬Äã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¥Þ¥Ë¥é»öÌ³½ê½êÄ¹¡¦µÈ¸¶¸¡Ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÉâÂÎ¼°¤Î´ðÃÏ¤Ê¤éÄã¥³¥¹¥È¤«¤ÄÃ»´ü´Ö¤ÇLNG¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¥¬¥¹¤Ï³¤³°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»Åìµþ¥¬¥¹¤ÎÁí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬3¡ÁÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡ª
Åìµþ¥¬¥¹¤Ï2021Ç¯¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï14.2²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç200¡ó¥¢¥Ã¥×¡£2025Ç¯¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ç´ØÅì¥¨¥ê¥¢1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶õ¤²È¤Î´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÂÄêÅª¤Ë¥¬¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Êºû»³¡Ë
ÆüËÜ¤Ë¥¬¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¸ÌÀ³«²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÀ¼£¤Î½é´ü¡£1872Ç¯¡¢²£ÉÍ¡¦ÇÏ¼ÖÆ»¤ËÆüËÜ½é¤Î¥¬¥¹Åô¤¬¤È¤â¤Ã¤¿¡£2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë85´ð¤Î¥¬¥¹Åô¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÀìÌç¤Î¿¦°÷¤¬³¹¤Ë¤¢¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²Ö¥¬¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²Ö¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¬¥¹Åô¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È±ê¤¬²Ö¤Î·Á¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤«¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÌÀ¼£¤Î¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ï¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌý¤ÇÅôäÆ¤È¤«¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡Êºû»³¡Ë
¥¬¥¹Åô¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Î¤¬½ÂÂô±É°ì¤À¤Ã¤¿¡£½ÂÂô¤Ï¥¬¥¹»ö¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¡¢1885Ç¯¡¢¡ÖÅìµþ´¤»Û²ñ¼Ò¡×¤òÁÏÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Î¥¬¥¹Åô¤ÏºÇÀ¹´ü5800´ð¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢¼¼Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤â»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1887Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÅÅÅô»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ç½ÂÂô¤Ï¥¬¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð1902Ç¯¡¢¤Þ¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¬¥¹¤ò»È¤¦ÆüËÜ½é¤Î¡Ö´¤»Û¤«¤Þ¤É¡×¤òÈ¯Çä¡£ÃÈË¼ÍÑ¤Ë¤Ï¡Ö´¤»Û²ÐÈ¡×¡¢É÷Ï¤ÍÑ¤Ë¡Ö´¤»ÛÉ÷Ï¤¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤ËÆþ¤ë¤È¥¬¥¹´ï¶ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡Ö¿©¥Ñ¥ó¾Æ¤´ï¡×¤Ï4¤Ä¤ÎÌÌ¤Ç°ìÅÙ¤Ë4Ëç¤Î¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢Ä´Íý´ï¡£¤æ¤ÇÍñÀìÍÑ¡ÖÍñ¤æ¤Ç´ï¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¬¥¹¤ÏÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
1960Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅìµþ¥¬¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Åö»þ¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçµ¤±øÀ÷¤¬¿¼¹ï²½¡£¸ø³²¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅìµþ¥¬¥¹¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬LNG¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐÃº¤äÀÐÌý¤«¤é¤Ä¤¯¤ë¥¬¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÔ½ãÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÄ´Ã£¤â´üÂÔ¤Ç¤¤¿¡£
Í¢Æþ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤¬Í¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Î±Õ²½¤ä¼õ¤±Æþ¤ì´ðÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÅìµþÅÅÎÏ¡×¤Ë¼ê¤òÁÈ¤â¤¦¤È»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£
¡Ö¡ØLNG¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼õ¤±Æþ¤ìÎÌ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÀ¤âÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÅìµþÅÅÎÏ¤È¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¼óÅÔ·÷¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤ë´ë¶ÈÆ±»Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Êºû»³¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ1969Ç¯¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ÈÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¶¦Æ±¤Ç¥¢¥é¥¹¥«¤«¤éÆüËÜ½é¤ÎLNG¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
LNG¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥¹¤è¤ê¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ÏÅö»þ¤Î¸ÜµÒ550Ëü·ï¤ò°ì¸®°ì¸®²ó¤ê¡¢¥¬¥¹´ï¶ñ¤ÎÄ´À°¤ò¼Â»Ü¡£¤Î¤Ù780Ëü¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÆ°°÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1986Ç¯¡¢ºû»³¤ÏÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Åö»þ¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
ºû»³¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2010Ç¯ÂåÃæÈ×¡£¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤ë½ÅÂç¤ÊÇ¤Ì³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÅÅÎÏ¤Î¾®Çä¤êÁ´ÌÌ¼«Í³²½¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤â²ÈÄíÍÑ¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÅÅÎÏÈÎÇä¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Åö»þ¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ø¤ªÁ°¡¢¤ä¤ì¡Ù¤È¡£½àÈ÷´ü´Ö¤Ï2Ç¯´Ö¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤âºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤äCM¤âºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºû»³¡Ë
Åö»þ¡¢ºû»³¤ÎÉô²¼¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡ÖTG¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¼ÒÄ¹¡¦ÃæÂ¼È¥¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬Åìµþ¥¬¥¹¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£Á´°÷½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀÕÇ¤¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Éô²¼¤ÏÁ´°÷¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¬¥¹¤ÎÈÎÇä¤Ç¸ÜµÒ¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÂåÍýÅ¹¡£¤½¤³¤ËÅÅÎÏ¤Î±Ä¶È¤â°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø¥¬¥¹¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡¢¤Ê¤ó¤ÇÅÅµ¤¤Ê¤ó¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤â¤ªÄ¸»Ò¤ò1ËÜÍ¾Ê¬¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢¡ØÍê¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êºû»³¡Ë¡£
ºû»³¤ÏÂåÍýÅ¹¤Î»Å»ö¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¡¢¼«¤é¸ÜµÒ¤Î²ÈÄí¤ò²ó¤ê¡¢¸¡¿Ë¤äÅÀ¸¡¡¢½¤Íý¤Ê¤É¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ÎÅÅÎÏ¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë²ÈÄí¤âÁý²Ã¡£º£¤ä¤½¤Î¿ô420Ëü·ï°Ê¾å¡¢¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÀÓ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢ºû»³¤Ï2023Ç¯¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
Åìµþ¥¬¥¹¤ÎÁÏÎ©¼Ô¡¦½ÂÂô±É°ì¤ÎÍýÇ°¤Ïºû»³¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÂÂô±É°ì¤Ï¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤ò¾§¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÀ¸ì¤Ï¡Ø¸ø±×À¤ÎÄÉµá¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡Ù¡£»»È×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø»ö¶È¤È¤·¤Æ·ÐºÑÀ¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡Ù¡£Î¾Êý¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È»ö¶È¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¡¢CO2ºï¸º¤äÃ¦ÃºÁÇ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºû»³¡Ë
2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¹©¶È²½¤¹¤ë°ÊÁ°¤è¤ê1.6ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊEU¥³¥Ú¥ë¥Ë¥¯¥¹µ¤¸õÊÑÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹ ²¤½£Ãæ´üÍ½Êó¥»¥ó¥¿¡¼¤è¤ê¡Ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æó»À²½ÃºÁÇ¤ä¥á¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡£Åìµþ¥¬¥¹¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëe¡Ý¥á¥¿¥ó¤À¡£e¡Ý¥á¥¿¥ó¤È¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿åÁÇ¤ÈCO2¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¥á¥¿¥ó¡£¡ÖÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëLNG¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
²£ÉÍ»Ô¤ÎÅìµþ¥¬¥¹²£ÉÍ¥Æ¥¯¥Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ß¾ÆµÑ¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬¥¿¥ó¥¯¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¿åÁÇ¤Ï¿åÆ»¿å¤òÅÅµ¤Ê¬²ò¤·¤ÆÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó»À²½ÃºÁÇ¤È¿åÁÇ¤òÀìÍÑ¤ÎÀßÈ÷¤Ç¹çÀ®¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¹âÇ»ÅÙ¤Îe¡Ý¥á¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤òÅÔ»Ô¥¬¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¦¤ÈCO2¤ÏÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²ó¼ý¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼Â¼ÁÅª¤ËCO2¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖCO2¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Êºû»³¡Ë
Åìµþ¥¬¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤âÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¡¢¥¬¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´ÈÌ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÁÂ¼¾åÎ¶¤ÎÊÔ½¸¸åµ¡Á
ÅìÂç¹©³ØÉô½Ð¿È¡¢Àï¸å½é¤á¤Æ¤ÎÍý·Ï¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥¬¥¹¤Î¶¡µë¤¬¼«Í³²½¤µ¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£1¼Ò1¼Ò¤¬¡¢¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤È¿Æ¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç¼ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ñ¼Ò¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ´ØÏ¢¤ÎIT»ö¶È¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÉâÂÎ¼°ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÃÎ¼±¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£Ìó1Ëü6000¿Í¤òÎ¨¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ã½Ð±é¼ÔÎ¬Îò¡ä
ºû»³¿¸°ì¡Ê¤µ¤µ¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë1962Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£1986Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¬¥¹Æþ¼Ò¡£2016Ç¯¡¢¼¹¹ÔÌò°÷Áí¹ç´ë²èÉôÄ¹½¢Ç¤¡£2022Ç¯¡¢Éû¼ÒÄ¹·óºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô½¢Ç¤¡£2023Ç¯¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£
