¡ÚµÁÊì¡Ö¹âÂ´Ä¹ÃË¥è¥á¡ªË¡»öÍè¤¤¡×¡ÛÂ¹¤Î¼Ì¿¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡ãÂè11ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
µÁÎ¾¿Æ¤È¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÃç¤¬ÈùÌ¯¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤´²ÈÄí¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¹¤ÎÃÂÀ¸¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÂ¹¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï³ÊÊÌ¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¤·¤«¤·´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÂ¹¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´Ø·¸½¤Éü¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âè11ÏÃ¡¡Â¹¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚµÁÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤ÎÉ×¥·¥ç¥¦¥¸¤µ¤ó¤ÏÀÎµ¤¼Á¤Î¿Í´Ö¡£Ç¯²¼¤Î½÷À¡¢¤·¤«¤â²Ç¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¥»¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬·ã¤·¤¯³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¡ª¡×¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£²Ç¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤ê¤ÏÄÃ¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÂ±ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂ¾¤ÎÂ¹¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤â¡¢¼Ì¿¿¤Î¤ß¡£¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
