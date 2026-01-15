FA»Ô¾ì¤ÎàÂ¤«¤»á¤È¤Ê¤ë¿ÍÅªÊä½þ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¤¬»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡¡ºò¥ª¥ÕÁèÃ¥Àï¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤È¤Î°ã¤¤¡¡³ÚÅ·¤«¤éFA¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð¤Ï¤¤¤Þ¤Àµî½¢Ì¤Äê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ÅÐÈÄµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤éÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶½Ì£¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡ÖB¥é¥ó¥¯¡×¤¬àÂ¤«¤»á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎFAÁª¼ê¤Ï2008Ç¯¤«¤é3ÃÊ³¬¤Ë¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºßÀÒµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼êÇ¯Êð¤Ç1¡Á3°Ì¤¬A¥é¥ó¥¯¡¢4¡Á10°Ì¤¬B¥é¥ó¥¯¡¢11°Ì°Ê²¼¤¬C¥é¥ó¥¯¡£°ÜÀÒ¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥é¥ó¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°µåÃÄ¤Ø¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£A¡¢B¥é¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÁ¬¥×¥é¥¹¿ÍÅª¤Þ¤¿¤Ï¶âÁ¬¤Î¤ß¤ÎÊä½þ¤¬É¬Í×¡£C¥é¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÁ¬¡¢¿ÍÅª¤È¤â¤ËÊä½þ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìÉÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏB¥é¥ó¥¯¤Ç¿ÍÅªÊä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìÉÍ¼«¿È¤â¹Ô»È¤ÎºÝ¡¢¡ÖËÍ¤Î¥é¥ó¥¯¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÉôÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ê¸¢Íø¤ò¡Ë¹Ô»È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡Ë¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢C¥é¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¤È¤â¤Ë³ÚÅ·¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð¤â¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Àµî½¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£