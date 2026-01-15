ÃÎ»ö²ñ¸«¡¡¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×Î×»þÊØ¤Î½Ð¹Ò¤ò¼õ¤±µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï°ÂÅÈ¡¡·ç¹ÒÄ¹´ü²½¤ÎÂÐ±þ¤òº£¸å¶¨µÄ¡¡¥¯¥Þ½ÐË×¤Ø¤ÎÂÐºö¤â¸ÀµÚ
Äê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤ÎÎ×»þÊØ¤Î½Ð¹Ò¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÀè¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÌµ»ö¤Ë½Ð¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°ÂÅÈ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÎ»ö²ñ¸«¡¡¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×Î×»þÊØ¤Î½Ð¹Ò¤ò¼õ¤±µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï°ÂÅÈ¡¡·ç¹ÒÄ¹´ü²½¤ÎÂÐ±þ¤òº£¸å¶¨µÄ¡¡¥¯¥Þ½ÐË×¤Ø¤ÎÂÐºö¤â¸ÀµÚ
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö»ä¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÎ×»þÊØ¤¬Ìµ»ö¤ËÅþÃå¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
£³½µ´Ö°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢Êª»ñ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿ÈôÅç¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢£²£³Æü¤Ö¤ê¤Î±¿¹Ò¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¡¢Ä¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼òÅÄ»Ô¤È²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤¬¤ª¤È¤È¤·È¯É½¤·¤¿¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë½¸Íî¤¬¸©Æâ¤Ç£´£°£°¤«½ê°Ê¾å¤Ë¤â¾å¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏµîÇ¯¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¥¯¥Þ½ÐË×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢½ÕÀè¤Ë¥¯¥ÞÊá³Í¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÎÄÍ§²ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£