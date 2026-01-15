¥ß¥«¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª À½ºî¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¤¬¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿»êÊ¡¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÄà¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÁÍý¡ª¤ß¤«¤ó¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡ª¡ÚVOICEROID¥¥Ã¥Á¥ó¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦ABSsuper¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤ß¤«¤ó¤Ï£±¤Ä¤âÉå¤é¤»¤º¤Ë´°¿©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿Ê¬Á÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬ÁêÅö¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
Äà¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÁÍý¡ª¤ß¤«¤ó¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡ª¡ÚVOICEROID¥¥Ã¥Á¥ó¡Û
¡¡¥ß¥«¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òÅê¹Æ¼Ô¤ÎABSsuper¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥±¡¼¥¤Î·¿¤Ë¥¹¥Ã¥Ý¥êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥«¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¾®¤µ¤á¤Î¤â¤Î¤òÁªÈ´¤·¤Þ¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¿å¤Ç¤Õ¤ä¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÊ´ºÕ¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò15cm¤Î¥±¡¼¥·¿¤ËÉß¤¤¤Æ¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢1¸Ä¤À¤±Ë¼¤´¤È¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ëº½Åü¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Õ¤ä¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¼¥é¥Á¥ó¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¼¥é¥Á¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤ò¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥±¡¼¥¤Î·¿¤Ë¥ß¥«¥ó¤òÊÉ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ß¥«¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ØÀè¤Û¤É¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¿¤Á¤òÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡ª
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ß¥«¥ó¥¼¥ê¡¼¤Ç³¸¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢·¿°ìÇÕ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Í¤¨¤¿·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¼¥ê¡¼¤¬¾å¤ËÈï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÊÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¾å¤«¤é¤Î¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¥ß¥«¥ó¥¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ê¤Ã¤¿¥ß¥«¥ó¤Î²Ì½Á¤Ë¿å¤Èº½Åü¤È¥¼¥é¥Á¥ó¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤Î·¿¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Î·¿¤ËÃí¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îä¤ä¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¥¼¥é¥Á¥ó¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆåºÎï¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¡£¥ß¥«¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥ß¥«¥ó¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÍÄ»ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥±¡¼¥¤Î³¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ñ¸½²½¤·¤¿´¶¤¢¤ë¡×¡ÖÉ½ÌÌ¤¬Ç®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡×¡Ö¥´¥Ã¥Û¤¬ËâË¡¿Ø¥°¥ë¥°¥ë¤Î¥Ù¡¼¥à¥Ù¡¼¥à¾¤´¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë(; Ž¥`§ÕŽ¥¡)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¥±¡¼¥¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÁÛÄê³°¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ç¡¢Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤È¥ß¥«¥ó¤Î»ÀÌ£¤Ï°ã¤Ã¤¿»ÀÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥ê¡¼¤Î¤Û¤Î´Å¤¤¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë»ÀÌ£¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ÎÊý¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ß¥«¥ó¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ì¤´°À®¤À¤í¡Ê¤ß¤«¤ó¤À¤±¤Ë¡Ë
ËÍ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï´°àú¤Ê¤Ï¤º¤À¡ª
°Õ³°¥Ã¡ª¤½¤ì¤Ï¡Ö½ÅÎÏ¡×¥Ã¡ª¡ª
¤´Ìµº»ÂÁÍÍ¤Ç¤¹
¤ß¤«¤ó3¸ÄÊ¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²Ì½Á¤Ï¡¢¤ß¤«¤ó3¸ÄÊ¬¤À¤¼¡ª