¹Åç±ØÆî¸ý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾¾Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç±ØÆî¸ý¤Ë¤¢¤ë¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¤Ï¡¢¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëHIROSHIMA¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¡¢3·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£1999Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²þÁõ¤Ç¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÊ¡²°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê1³¬¤«¤é3³¬¤Ë¤Ï¹Åç½é½ÐÅ¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ä¥³¥¹¥áÅ¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
2³¬ÉôÊ¬¤Ï¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ç±Ø¥Ó¥ë¤È·Ò¤¬¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï¹Åç»ÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤â³«´Û¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Åç±ØÆî¸ý³«È¯¡¡ÂçµÜÊÙ ±Ä¶ÈÉôÄ¹
¡Ö¹Åç±Ø¤È¤¹¤´¤¯¶á¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤È »×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹Åç±Ø¡¢¥ß¥Ê¥â¥¢¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤â¥¨ー¥ë¥¨ー¥ë¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤¤¿¤¤¡×
¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤È¡¢¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëHIROSHIMA¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ï3·î5Æü¤Ç¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î15Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û