¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤¤È¤¡¢ÂÇ¤Á²¼¤í¤·¡¢»î¹ç¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¤±¤Ã¤³¤¦»È¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤ÈÏÃ¤¹ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥¿¥á¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¶¯¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢±Ô³Ñ¤ËÆþ¤ì¤ÆÄã¤¤µå¤òÂÇ¤Ä¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£±Ô³Ñ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß²á¤®¤ë¤È¡¢¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¿á¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ëµå¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê»Ø1ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤Ã»¤¯°®¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÁá¤á¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿É÷¤Ë¶¯¤¤ËÀµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ã¥Õ¥ÈÉôÊ¬¤ò°®¤Ã¤¿¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥¯¥é¥Ö¤¬º¸¹ø¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÎ¤Î²óÅ¾¤ò»ß¤á¤º¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤ò½Ð¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ò¥¯¥ë¥ó¤È²ó¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡£¢£ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¢¤ª¤¡¦¤«¤Ê¤³¡¿ 2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£24Ç¯¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥Ò¥í¡×Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£25Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡È¥®¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥ó¡É¤òÄ¾¤·¤ÆÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡É¥Ü¡¼¥ë2¸ÄÎý¡É¤È¤Ï¡©¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
