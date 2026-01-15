¡Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éÄÌÊó¡ÄÌ¤ÌÀ¤Ë¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ ½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë70Âå°Ì¤ÎÃËÀ¤¬¤ä¤±¤É¤·½Å½ý
¡¡15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¾®ËÒ»Ô¾®¾¾»û1ÃúÌÜ¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¥¢¥Ñー¥È¤«¤é²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Î202¹æ¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¹¢¤ä¼êÂ¤ò¤ä¤±¤É¤¹¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï70Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£