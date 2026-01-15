¡ÖÊ´¤â¤óÅ¹¡×ÅÝ»º²áµîºÇÂ¿¡Ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡×Êª²Á¹â¡¦¿Í·ïÈñ¾å¾º¤ËÀ¸¤»Ä¤ê¤«¤±¤¿ÀáÌó½Ñ
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ´¤â¤óÅ¹¡×¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿©ºàÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢¿Í·ïÈñ¤Î·ã¤·¤¤¹âÆ¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Êª²Á¡¦¿Í·ïÈñ¾å¾º¡ÄÅÝ»º·ï¿ô¥³¥í¥Ê²ÒÄ¶¤¹
ËÌ³¤Æ»»º¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾®ÇþÊ´¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î·Ü¥¬¥é¤äº«ÉÛ½Ð½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¡£
³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÅ¹¼ç¤ÎÅÏîµÅ¯¤µ¤ó¤¬»Å¾å¤²¤ëÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡×¡£
¤³¤ÎÌ£¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡¢Å¹¤«¤éÌó2kmÎ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤¬Î¾¼ê¤ËÇã¤¤ÊªÂÞ¤ò²¼¤²¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¡ÊÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ËÌîºÚ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¤â¤ä¤·¤È¤«¡£
¤µ¤é¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ë1È¢Ê¬¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¼«Å¾¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¡ÊÅ¹¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ËÍê¤à¤È¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£
¼«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¥ï¥±¤Ï·ÐÈñ¤Îºï¸º¤À¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ´¤â¤óÅ¹¡×¤Î2025Ç¯¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï28·ï¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹¥Ä´¤Ê°ìÊý¡¢¾®Çþ¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬¹âÆ¡£
¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤â½Å¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê´¤â¤óÅ¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ë¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤â´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¡Ê¿©ºàÈñ¤¬¡Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤é¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶ñºà¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ
Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç³«Å¹Á°¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢·ÐÈñºï¸ººö¤Î1¤Ä¡£
Å¹¤Î¶õÄ´¤âÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Å¹þ¤ß¤Î¼êÅÁ¤¤¤ÏÅÏîµ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤â¿Í·ïÈñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¡ÊÊª²Á¹â¤Î¡Ë¼Â´¶¤Ï¤â¤¦¤Ò¤·¤Ò¤·¤È¡Ä°û¿©Å¹¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¤¤Ê¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤¨¤Ó¥Ö¥¿¶Ì¡×¤ÎºàÎÁ¤òÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®ÇþÊ´6.7¡ó¡¢Íñ7.7¡ó¤Ê¤É¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶ñºà¤Î¿ô¡¹¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Å¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Ë¤®¤ï¤¦¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢2±ØÊ¬Î¥¤ì¤¿°Â¤¤ÀÄ²ÌÅ¹¤Þ¤ÇÌë±Ä¶È¤Ë¸þ¤±¤¿Çã¤¤½Ð¤·¤Ë½Ð¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
°Â¤¤¤ï¡¢¤³¤ì¡ª¡Ê¥Í¥®¤¬¡Ë138±ß¡£
·ã°Â¤ÎÌîºÚ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª²Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ ¤Í¤®¾Æ¤ ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¤³¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢³Ú¾¡¤Ç¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
