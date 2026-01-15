ÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¤Õ¤¿¸ì¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤è!!¡×¡¡ÁÐ»Ò¤Î¡È²ñÏÃ¡É¤Ë´¶·ã¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡õÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÐ»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡Ö¤Õ¤¿¸ì¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤è!!¡×ÃæÀîæÆ»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡õ¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿²Å¾¤ÖÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤ä´ó¤êÅº¤¦¥«¥Ã¥È¡¢¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥±¡¼¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤Æ¡ÖÁÐ»Ò¤¬¡¢¤Õ¤¿¸ì¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤è!!¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Õ¤¿¤´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ëÀ®Ä¹¡ª¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡©¤ß¤¿¤¤¡ªÆóÍñÀÁÐ»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹ ÂçÊÑ¤À¤±¤É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤¬À¼¤ò¤À¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢À®Ä¹¤ò´î¤Ö»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¿¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¼«Í³»þ´Ö¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É ¤½¤ì¤â¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Í Æó¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÊó¤ï¤ì¤ë ¤Ç¤â¥Ø¥ë¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤È¡¢°é»ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤âÎ¨Ä¾¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª»¶Êâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥±¡¼¥×¤È¤¯¤Ä¤·¤¿¡ª¤«¤ï¤¤¤¤ ¤ª»¶Êâ¤â¡¢ÉÂ±¡¤¤¤¯¤Ë¤â¡¢Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Ç¤¹ ¥³¥í¥ó¥³¥í¥ó¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ ¤â¤¦¤¹¤°¿²ÊÖ¤ê¤·¤½¤¦¡¢¡¢¡ª¡×¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÈ¯¸«¤ä»Ù¤¨¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ñÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤¬°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁá¤¯¤â¡ÁÀìÍÑ¸ì¤Ç¡Ä·»Äï°¦¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¼ê¤È¼ê¤¬¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤Õ¤¿¸ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡¼¡ª¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯9·î30Æü¤Ë·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
