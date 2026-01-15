É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¢¡È¸ý¤Ò¤²¡É¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡Á¡×¡¡¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¡É¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¡Ê63¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡ÙÂè1ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¥ª¡¼¥é¤«¤â¤¹É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢Ã¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÈÅìµþ¹ñÀÇ¶É¡É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤¬¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£É÷´Ö¤Ï¡¢»ÅÆþÀè¤È·ëÂ÷¤·¤ÆÍø±×¤ò°µ½Ì¤·¡¢²á¾¯¿½¹ð¤ò·«¤êÊÖ¤¹²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉ¦¼ÒÄ¹¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¢¤¹¡ªº£Ç¯¤â¸µµ¤Âè°ì¤Çµ¹¤·¤¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ý¤Ò¤²¡õ¤æ¤ë¤ä¤«¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡È¼ÒÄ¹¡É¤Î»Ñ¤Ç½Ð±é¡£ÊüÁ÷¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉ÷ËÆ¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°ì½Ö¡¢É÷´Ö¥È¥ª¥ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢±Ê±ó¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë!?°ì½ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¤º¤Ã¤È¹¥ÀÄÇ¯¤Î¤Þ¤ÞÇ¯½Å¤Í¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡Á¡×¡ÖÉ¦¤â¤¢¤ê¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ËËá¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¤¥±¥ª¥¸¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï¡¢1962Ç¯8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥Î¥ó¥Î¡¦¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1989Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¾ðÇ®·Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¾ºê½Ù°ìÌò¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
