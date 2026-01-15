À¸¸å7¥«·î¤ÎÂ©»ÒË½¹Ô¤·»à¤Ê¤»¤¿ÍÆµ¿¤Ç32ºÐÊì¿ÆÂáÊá¡¡¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¡Ö¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸ÆµÛ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡²£ÉÍ»Ô
À¸¸å7¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç32ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çßß·°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ï2024Ç¯7·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸¸å7¥«·î¤Î»°ÃË¡¦¸ñ¼ùÅÍ¡Ê¤ê¤¤È¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸ñ¼ùÅÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Çßß·ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤ÆÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬Çßß·ÍÆµ¿¼Ô¤òÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸ÆµÛ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÇßß·ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£