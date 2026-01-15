FBI¡¢ÊÆ»æµ¼Ô¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¡¦µ¡´ï²¡¼ý¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÁ¼ÃÖ¡ÖµÞÂ®¤Ë·ã²½¡×
¡ÊCNN¡ËÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤¬14Æü¡¢ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¥Ï¥Ê¡¦¥Ê¥¿¥ó¥½¥óµ¼Ô¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ1Âæ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼2Âæ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á1Âæ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¡ÖÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÌ©¹ð¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜ²þ³×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ï¢Ë®¿¦°÷¿ôÉ´¿Í¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¼ÔÂð¤ÎÁÜº÷¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢¡ÖFBI¤ÎÄ©È¯Åª¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤¬¡Ö¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÀÁÉé¶È¼Ô¤«¤é°ãË¡¤ËÏ³¤¨¤¤¤µ¤ì¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¼Ô¡×¤¬¡ÖÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¸½ºß·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤¬Àè½µ¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¤Îµ»ö¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Ï¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤ÈÆ±»æµ¼Ô5¿Í¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤·¡¢¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿À¯ÉÜÊ¸½ñ¡×¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥ó¥Ç¥£»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Àè½µ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀÁÉé¶È¼Ô¥¢¥¦¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¥ë¥´¥Í¥¹Èï¹ð¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ºÛÈ½Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ïµ¡Ì©Ê¸½ñ¤ò°ãË¡¤ËÊÝ»ý¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Ï³¤¨¤¤Ê¸½ñ¤òÆþ¼ê¡¦ÊóÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈÈºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¾ðÊó¸»¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤â·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤³¤Î¸¢Íø¤ò·«¤êÊÖ¤·»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¹ñºÝNGO¡¢¹ñ¶¤Ê¤µ¼ÔÃÄUSA¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ï¥¤¥Þ¡¼¥º»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÏCNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¤¥Þ¡¼¥º»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Î¾¤´¾õ¤Ë¤â¤È¤Å¤µÏ¿³«¼¨¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÜº÷Îá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤·¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤Îµ¡´ï¤ò²¡¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬µÞÂ®¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼çÀÊÊÛ¸î»Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¯¥í¥¦»á¤Ï¡¢FBI¤ÎÁÜº÷¤ò¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀÇò¤Ê¶¼°Ò¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ëµ¼Ô¤¬¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò¼ý½¸¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÁË³²¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£