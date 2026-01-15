¥Ç¥ë¡¢Dell PowerStore¤ÎÂçÍÆÎÌQLC¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï1·î13Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖDell PowerStore¡×¤ÎºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£QLC¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢Åý¹ç¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¹âÌ©ÅÙQLC¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀáÌó¤òºÇÂç²½
¡ÖPowerStore¡×¤ÎQLC¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢TLC¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸Ä¶¹âÂ®NVMe¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥µ¥Ö¥ß¥êÉÃ¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡¢¹âÅÙ¤Ê¾ï»þ²ÔÆ¯¥Ç¡¼¥¿ºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢TCO¡ÊTotal Cost of Ownership¡§Áí½êÍ¥³¥¹¥È¡Ë¤òºÇÂç15%ºï¸º¤¹¤ë¡£30TB QLC¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÀßÃÖÌÌÀÑ¤ò½Ì¾®¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤Ï2U¤Î¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËºÇÂç2PBe¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÍÆÎÌ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤¬ºÇÂç23%¸þ¾å¤¹¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸Í×·ï¤ÎÁý²Ã¡¢Í½»»¤Î½Ì¾®¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖPowerStore¡×¤ÎQ¥â¥Ç¥ë¤ÏÀè¹Ô¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¿®ÍêÀ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤ËÅÅÎÏ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀáÌó¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÍ½´ü¤·¤Ê¤¤»öÂÖ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÝ¸î
¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤äÁÛÄê³°¤Î¥¢¥¦¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀä¤¨¤ºÀøºßÅª¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖPowerStore¡×¤Î¾ï»þ²ÔÆ¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î¿·µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·øÏ´¤ÊËÉ¸æÀïÎ¬¤òºîÀ®¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î°ÂÁ´À¤È¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò²ð¤·¤¿Æ±´ü¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥í¥¹¤òÇÓ½ü¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼»þ´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò²ð¤·¤¿ÈóÆ±´ü¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢5Ê¬´Ö¤Î¤¤áºÙ¤«¤ÊRPO¤Ç¥Ç¥£¥¶¥¹¥¿¡¼¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¼«Æ°¥Õ¥§¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿MetroÆ±´ü¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¥¼¥íRPO/RTO¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÊÑ¹¹¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç§¾ÚºÑ¤ß¤ÎÂè2´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¤òÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ç§¾Ú¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¿¯³²¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·×²è³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡ÖPowerStore¡×¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ßµ¡Ç½¡¢¡ÖDell PowerProtect¡×¤ÎÅý¹ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¹âÅÙ¤ÊAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿°Û¾ï¸¡½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë½ÀÆð¤Ç·øÏ´¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î¹çÍý²½
¡ÖPowerStore¡×¤ÎÅý¹ç¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÅý¹ç¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÇÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âî±Û¤·¤¿½ÀÆðÀ¤È¸úÎ¨À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Î°ÜÆ°¤Þ¤¿¤ÏÊ£À½»þ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºï¸º¤¹¤ë¥µ¡¼¥ÐÂ¦¥³¥Ô¡¼¡¢²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍÆÎÌ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶´Ö¤Ç°ÂÁ´¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥é¥Ù¥ëÉÕ¤NFS¤Ê¤É¡¢NFSv4.2¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÖTop Talkers¡×µ¡Ç½¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¡£´ÉÍý¼Ô¤ÏÍÆÎÌ»ÈÍÑÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥ê¥½¡¼¥¹¤òÆÃÄê¤·¡¢IOPS¤äÂÓ°èÉý¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò´Æ»ë¤·¡¢QoS¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¡£
