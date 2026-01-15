¡ÖKBO¤Ï2A¤Ë¶á¤¤¡×¡¢ÊÆ¹óÉ¾¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÉÔËþ ¡ÖµÕÍ¢½ÐÀ®¸ù¡×»öÎãÊ£¿ô¤¢¤ë¤¬...¡Ö¹â¿å½à¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖNPB¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°3£Á¤Î´Ö¡×
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿µ»ö¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤¬ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¥ê¡¼¥°·Ð¸³¼Ô¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Éüµ¢¤·¤¿Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤éÂç¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤¬²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÆü´Ú¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖNPB¡ÊÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡Ë¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°3£Á¤Î´Ö¡¢KBO¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°2£Á¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÉ¾²Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥Ã¥É¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥±¥ê¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥ì¥¯¥»¥ó¤Ê¤É¡¢KBO¤«¤é¤ÎµÕÍ¢½ÐÀ®¸ù»öÎã¤ÏÊ£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆKBO¥ê¡¼¥°¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤Î¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢KBO¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£¥ª¥Õ¡¢KBO¥ê¡¼¥°¤«¤éÂç¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿»öÎã¤òµó¤²¤¿¡£
Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢KBO¥ê¡¼¥°¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥óMVP¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤À¡£25Ç¯¤Ï29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ17¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.89¤òµÏ¿¡£ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ó¥»¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Ç¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë
¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Ç¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼Âç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ï2A¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¶â¤òÅê¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÂç¥ê¡¼¥°¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤ÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¡¢²¿¤è¤ê¤â°ÂÄê¤·¤¿ÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£ÂÎÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤éµåÂ®¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¤âÁÀ¤¨¡¢µå¼ï¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»î¤ß¤â¤Ç¤¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äKBO¥ê¡¼¥°¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤ê¡¢´Ú¹ñ¹Ô¤¤ÎÄó°Æ¤ò¤¿¤ÀÉÔ²÷¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥ó¥»¤ÎÂ¾¤Ë¡¢KBO¥ê¡¼¥°¤«¤é¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥¤¥¹Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥óÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤é¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈÃ±Ç¯260Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯1000Ëü±ß¡Ë¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÈÃ±Ç¯700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£