¥½¥Ëー¤«¤é¡È¿·¤·¤¤Ä°¤Êý¡É¡¢¿·¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡£22ÆüÈ¯É½
¥½¥Ëー¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È
¥½¥Ëー¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)9»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖDiscover a new form of listening¡×(¿·¤·¤¤Ä°¤Êý¤òÈ¯¸«¤¹¤ë)¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤ÎÉôÊ¬¤Ë¸÷¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¸÷¤Ë¿·À½ÉÊ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿·À½ÉÊ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷¤Î¶Ú¤¬²£¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É·¿¤«¥¤¥ä¥«¥Õ·¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£