²¡°æ¼é¤¬´ÆÆÄ¡¢´°Á´¿·ºî¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡×¡£26Ç¯Å¸³«
Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ò¥Ø¥¯¥»¡Ó½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
´ÆÆÄ¡§²¡°æ¼é À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º À©ºî¶¨ÎÏ¡§Production I.G ⒸSUNRISE
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ò¥Ø¥¯¥»¡Ó¡Ù¤¬2026Ç¯¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï²¡°æ¼é¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏProduction I.G¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½éÃÆ±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ò¥Ø¥¯¥»¡Ó¡Ù½éÃÆ±ÇÁü
Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦髙¶¶ÎÉÊå¡¢À©ºî¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢1983～84Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¡£OVA¡¢³°ÅÁ¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º
ⒸSUNRISE
²¡°æ¼é¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë´°Á´¿·ºî¡¢Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¼«¼ÒÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªSUNRISE Studios(¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ª)À©ºî¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëºîÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Î1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È3¡Ù¤¬¡¢1977Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2027Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊµÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë50Ç¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¤Î³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢µÇ°¥í¥´¤ò¡Ø¥«¥¦¥Üー¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡¢¡ØSTEAMBOY¡ÙÅù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î¥í¥´¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¾å¿ùµ¨ÌÀ»á(¥Þ¥Ã¥Ï55¹æ)¡£
¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ØÂçÍ§¹îÍÎGENGAÅ¸¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢Oasis¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î²ÏÂ¼¹¯Êå»á¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄ·¤ÙÈô¤ÙæÆ¤Ù¡ª ¤µ¤é¤ËÁÏÂ¤50Ç¯¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢¡ØÂÀÍÛ¤Î²ç¥À¥°¥é¥à¡Ù¡¢¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿髙¶¶ÎÉÊå»á¤¬¹Í°Æ¤ª¤è¤ÓÄ¾É®¤Ë¤è¤ëÉ®Ê¸»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×µÇ°¥í¥´
ⒸSUNRISE
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
© ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º © ¥µ¥ó¥é¥¤¥º © ËÌ¾ò»Ê¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º © ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦£Ò ©SUNRISE © ¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º 2000 © ¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP ¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ © SUNRISE/PROJECT L -GEASS Character Design ©2006 -2017 CLAMP ¡¦ST ©BNP/T&B PARTNERS © BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO ©2013 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º
ⒸSUNRISE
´ü´ÖÃæ¡¢SUNRISE studios¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¸ø³«¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤«¤éÁªÄê¤·¤¿ºîÉÊ·²¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÇ°¾¦ÉÊ¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÅ¸³«Í½Äê¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤äÁÏÄÌ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤È¤âÏ¢·È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£