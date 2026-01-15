¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¡È¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¡É¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¡ÖMijia Smart Audio Glasses¡×
Mijia Smart Audio Glasses
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥é¥¤¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMijia¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Ôー¥«ーÆâÂ¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¡ÖMijia Smart Audio Glasses¡×¤ò15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¥Ö¥íー/¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬26,980±ßÁ°¸å¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó¤¬31,980±ßÁ°¸å¡£
ºÇÅ¬²½¤·¤¿²»¶Á¹½Â¤¤È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²»ÎÌ¤ÇÁû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜÂÎ¤Ë4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë½¦¤¤¾å¤²¡¢ºÇÂç4.5m/s¤ÎÉ÷ÀÚ¤ê²»¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²°³°¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¡£
³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ª¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²»Ï³¤ìËÉ»ß¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¼þ°Ï¤Ø¤Î²»Ï³¤ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ìー¥¶ーÍÏÀÜµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÈóÆ±¼´¥¹¥Áー¥ë¥·¥§¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷¤¨¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤é¹âÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¡£»ýÂ³»þ´Ö¤Ï²»³ÚºÆÀ¸¤ÇºÇÂç13»þ´Ö¡¢²»À¼ÄÌÏÃ¤ÇºÇÂç9»þ´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ÏºÇÂç12Æü´Ö¡£º¸±¦¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÅÅÎÏ¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³À¤ò¹â¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤ò¼Â¸½¡£10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç¡¢4»þ´ÖºÆÀ¸¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ó¥×¥ë¹½Â¤¤ÎºÇÇöÉô¤Ï5mm¤È¡¢Çö¤µ¤È·Ú¤µ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¡£½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤È½ÅÎÌÇÛÊ¬¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥Õ¥ìー¥à¤ÏÌó27.6g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢É¡¤ä¼ª¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢1ÆüÃæ¤Ë²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ï¹âÃÆÀ¤Î¥Ô¥¢¥ÎÀþ¤òºÎÍÑ¤·¡¢15,000²ó¤Î³«ÊÄ¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¤â¹â¤¤½ÀÆðÀ¤ò°Ý»ý¡£¥Ò¥ó¥¸¥Ô¥ó¤ÎÃÇÌÌÀÑ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤Ç¤¡¢¤è¤ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2À¤Âå¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥Ò¥ó¥¸¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¤â¿ôÉÃ¤Ç¥Õ¥ìー¥à¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤«¤Ä¡¢2,000²ó¤ÎÃåÃ¦¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁàºîÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤ÈÏ¿²»³«»Ï¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡£Ï¿²»Ãæ¤Ï¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³»þ¤ÎÏ¿²»¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
Xiaomi Glasses¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÇÏ¿²»¥Çー¥¿¡¢ÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¡¢¥Á¥§¥¹¥Á¥ãーÀßÄê¡¢ÄÌÃÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¡£º¸±¦¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ðー¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥×¤ä¡¢¥¹¥ï¥¤¥×Áàºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£