¡¡£±£µÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£µ£²£°±ß£·£·Á¬°Â¤Î£µËü£³£¸£²£°±ß£´£¶Á¬¤ÈÈ¿Íî¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£±£±²¯£¹£¶£µ£±Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£³Ãû£²£·£³£¶²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£°£¸£¶¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£´£µ£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¶£±ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬°ì»þ£¶£³£°±ß¤¢¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼çÎÏ¤Î£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤ÇÏ¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â¾Êý¤Ç£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤¬¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¥àー¥É¤¬¹¤¬¤ëÅ¸³«¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ú¤Â³¤½°±¡²ò»¶´ÑÂ¬¤¬Áê¾ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¿ô¤ò¾å²ó¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î£·³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¥°¥íー¥¹»Ô¾ì£²£µ£°»Ø¿ô¤Ï£³¡ó¶á¤¤¾å¾º¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£·è»»¤Ê¤É¸ÄÊÌ¤ÎºàÎÁ¤¬½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ²È¤ÎÊª¿§°ÕÍß¤Ï²¢À¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤¬¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£°ÂÀîÅÅµ¡¡ã6506¡ä¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡ã6954¡ä¤â°Â¤¤¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡ã6501¡ä¤¬ÆðÄ´¡££Ó£È£É£Æ£Ô¡ã3697¡ä¤¬ÂçÉý°Â¤À¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ã7203¡ä¤äÇ¤Å·Æ²¡ã7974¡ä¤¬¹â¤¯¡¢£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¤¬¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ã6330¡ä¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
