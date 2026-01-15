¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë±ß¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ¾å¸Â²¼²ó¤ë
159.14¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
158.88¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
158.53¡¡¸½ÃÍ
157.79¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
157.57¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.98¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.93¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.99¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
155.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
155.07¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
153.08¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.24¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
149.29¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
ºòÆü¤Î±ß°Â°ìÉþ¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ¾å¸Â¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¿¡£Æ±¿å½à158.88¤¬ÌÜÀè¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
158.88¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
158.53¡¡¸½ÃÍ
157.79¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
157.57¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.98¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.93¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.99¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
155.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
155.07¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
153.08¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.24¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
149.29¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
ºòÆü¤Î±ß°Â°ìÉþ¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ¾å¸Â¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¿¡£Æ±¿å½à158.88¤¬ÌÜÀè¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£