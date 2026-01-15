¥·¥ã¥ª¥ß¡È±Ê¤¯»È¤¨¤ë¡¢´è¾æ¥¹¥Þ¥Û¡É¡ÖREDMI Note 15¡×¡£¿å¿¼2m¡¦24»þ´ÖÂÑ¿å¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¢
REDMI Note 15¥·¥êー¥º
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡È±Ê¤¯»È¤¨¤ë¡¢´è¾æ¥¹¥Þ¥Û¡É¤È¤·¤Æ¡ÖREDMI Note 15¥·¥êー¥º¡×¤ò15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤Î¥á¥â¥ê8GB/¥¹¥È¥ìー¥¸256GB¤¬54,980±ßÁ°¸å¡¢8GB/512GB¤¬64,980±ßÁ°¸å¡£¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤Î8GB/256GB¤¬44,980±ßÁ°¸å¡¢8GB/512GB¤¬49,980±ßÁ°¸å¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥Ö¥ëー/¥Á¥¿¥ó¥°¥ìー¡£FeIiCa¤òÅëºÜ¤·¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Xiaomi¤¬»ý¤Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤äËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÑµ×À¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¥¿¥óµé¤ÎÂÑµ×À¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Corning Gorilla Glass Victus 2¤ÇÊÝ¸î¡£ÆâÉô¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¯ÅÙ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤È¶¯²½¥ß¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥à¤ò´Þ¤àREDMI Titan¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤Ë¤è¤ë¹â¶¯ÅÙ¥Õ¥ìー¥à¡¢¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡¢7ÁØ¹½Â¤¤ÎÊÝ¸îÀß·×¤ÈÂ¿ÁØ¥·¥ç¥Ã¥¯µÛ¼ý¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÁØÅª¤ÊÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦½é¤ÎSGS Premium Performance Certification for Drop & Crush & Bend Resistance¤ò¼èÆÀ¡£2.5m¤ÎÍî²¼ÂÑÀÇ§¾Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢Íî²¼¡¦°µ²õ¡¦¶Ê¤²¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ5¤ÄÀ±É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
IP66/IP68¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¤ËÂÐ±þ¡£TÜV SÜD¤Ë¤è¤ë¿å¿¼2m/24»þ´Ö¤ÎÂÑ¿å¥Æ¥¹¥È¤â¥¯¥ê¥¢¡£TÜV Smartphone Water-resistant Endurance Certification¤ò¼èÆÀ¡£17¸Ä¤ÎÀìÍÑ¥·ー¥ê¥ó¥°ÉôÉÊ¤ÈÊñ³çÅª¤ÊÂÑ¿åÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö»ýÂ³¤¹¤ëËÉ¿åÀÇ½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£
¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¡£Ê£¿ô¤Î½¼ÅÅÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢6Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£ÍÆÎÌ¤Ï6,300mAh¤Ç¡¢ºÇÂç27»þ´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£-20ÅÙ¤ÎÄã²¹´Ä¶¤Ç¤âºÇÂç20»þ´Ö¤ÎÂÔµ¡¤¬²ÄÇ½¡£
Âè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿·³«È¯2²¯²èÁÇÄ¶¹âÀººÙ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¿·Àß·×¤Î1/1.4¥¤¥ó¥ÁÂç·¿¥»¥ó¥µー¤Èf/1.7¡¢OIS+EIS¤Î¥À¥Ö¥ë¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦½éÅëºÜ¤Î2²¯²èÁÇHPE¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Î¥í¥¹¥ì¥¹¥ºー¥à¤ò¼Â¸½¡£HDR¡¢AIµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£AI¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤ä¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³è¤«¤·¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£AI¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢AIÈ¿¼Í½üµî¡¢AI²èÁü¶¯²½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤¹¤ë¡£
»ÅÍÍÉ½