¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Øµ¤¸¯¤¤¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ËÃë¿©¤ò¼êÅÏ¤·¡¡Êì¹»¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¦º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡È15¾¡200¥¤¥Ë¥ó¥°¡É
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬14Æü¡¢µÜºê¸©¤ÎÊì¹»¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤ÆÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¶ì¤·¤¤1Ç¯´Ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÎÉ¤¤»Ñ¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤ÏµåÂ®¤òµá¤á¤¹¤®¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡ÈÎÉ¤¤ÎÏ´¶¡É¤È¡È¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¼è¤êÁÈ¤Þ¤º¡¢ÆÀ°Õ¤Î±óÅê¤òÄÌ¤·¤Æµå¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¡¦ºÇÄ¹¤Î¡È15¾¡¡õ200¥¤¥Ë¥ó¥°¡É¡£¡Ö¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âÎÉ¤¤½ç°Ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÏµîÇ¯´¶¤¸¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÃë¿©¤òÇÛ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ô¤¤¡¢¼«¤é¸Æ¤ó¤ÀÃÏ¸µ¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¥Á¥¥ó¤ä´Ú¹ñÉ÷¤Î¤ê´¬¤¡¢¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤òµ¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ê¤É30¿Í°Ê¾å¤Ë¼êÅÏ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£