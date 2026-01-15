ÂçÅÄ¶è¡¦²ñ¼ÒÂåÉ½»¦³²¡¡2¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ò²ÈÂðÁÜº÷
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç¡¢²ñ¼ÒÂåÉ½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉô²¼¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬2¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÃæÀµÍµÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£·î7Æüº¢¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î²ÏÅèÌÀ¹¨¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢2¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë²ÏÅè¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬1¤«·îÊ¬¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£