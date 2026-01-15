GLAY¡¢½é¤á¤Æ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ë¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡È10Ç¯Á°¤ÎÌóÂ«¡É¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡Ö²¶¤Ë¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼¡ª¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦GLAY¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¡Ø¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë GLAY¡Ù¤¬1·îÂè3½µ¤è¤ê¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£14Æü¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´4¼ï²èÁü¡Û¡È¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡É¤¹¤ëTERU¡¢JIRO¡¢TAKURO¡¢HISASHI
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡ØHAPPY SWING¡Ù¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ê¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡Ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëGLAY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£Á´¹âÌó5¥»¥ó¥Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë¡×¤Î»Ñ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTERU¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ªTAKURO¡¢JIRO¡¢HISASHI¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢TOSHI¡¢²¶¤Ë¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼¡ª¡×¤ÎÈ¯¸À¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò°ì½ï¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÉ½¸½¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖTERU¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¡Ë¡×¡ÖJIRO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¡ÖTAKURO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¡ÖHISASHI¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÁ´4¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´4¼ï²èÁü¡Û¡È¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡É¤¹¤ëTERU¡¢JIRO¡¢TAKURO¡¢HISASHI
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡ØHAPPY SWING¡Ù¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ê¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡Ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëGLAY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£Á´¹âÌó5¥»¥ó¥Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë¡×¤Î»Ñ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖTERU¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¡Ë¡×¡ÖJIRO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¡ÖTAKURO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¡ÖHISASHI¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÁ´4¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£