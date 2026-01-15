¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î½÷À¸¦µæ¼Ô¾¯¤Ê¤¤¡©¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡×¡ÖÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢¿åÍËÆüMC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î½÷À¸¦µæ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï2³ä°Ê²¼¤Ç¡¢OECD²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤ÈÈÖÁÈ¤Ï¾Ò²ð¡£¡Ö¸¦µæ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍý·Ï¤ÎÂç³Ø½Ð¿È¡£¤·¤«¤·¡¢¡È½÷»Ò¤Ï¿ô³Ø¤¬¶ì¼ê¡É¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨¤¿¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Íý·Ï¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î½÷À¸¦µæ¼Ô¤¬²¿¤ÇÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¶¦³Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡È¿ô³Ø¤Ã¤ÆÃËÀ¤¬¤ä¤ë¤â¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ±Ä´°µÎÏ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Ê¸·Ï¤òÁª¤ó¤À½÷À¤âÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¿Ê¬ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö½÷À¸¦µæ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¶õµ¤¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤â¤·¤¯¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£