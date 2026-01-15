¡ÚÊ¸·Ý½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¡Ä¡ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡2025Ç¯12·îÂè5½µ¡¢¤Ä¤Þ¤ê25Ç¯12·î29Æü～26Ç¯1·î4Æü¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ê¥³¥óÊ¸·Ý½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÊ¸·ÝºîÉÊ¤Î¾õ¶·¤òÁíÚ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§ ¥·¥êー¥º´°·ëÊÔ¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥óÊ¸·Ý½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°Æ²¡¹1°Ì¡¡¤Û¤«º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡Âè1°Ì¤Ï±«·ê¤Î¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡£È¯Çä¤«¤é2¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÎß·×70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀµÅýÅª¤ÊÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÍ×ÁÇ¤ËºÇ¤â¶á¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤³¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±ºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆæ²ò¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÄãÇ¯ÎðÁØ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤ËµÜÅçÌ¤Æà¤Î¡ÒÀ®À¥¡Ó¥·¥êー¥º¤ä¡¢ÏÃÂê¤ÎÊ¸·Ý»ï¡ØGOAT¡Ù¤ÎÂè3¹æ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö¥³ー¥Êー¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤È¤·¤ÆÃåÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤ÏÂè4°Ì¤ÎÝ¯ÅÄÃÒÌé¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÈÂè8°Ì¤ÎÌîµÜÍ¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤À¡£¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÇ¯Ëö¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢Âè71²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÁBOOKÂç¾Þ2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¹¥ÈËÜ´ë²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤âÅö¥³ー¥Êー¤Ç¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Ý¯ÅÄ¤Î¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¤ÏÃø¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¥ì¥®¥å¥éーÌ¾ÃµÄå¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥êÃ»ÊÔ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢ÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯·Ù»¡¾®Àâ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¿§Ç»¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ù»¡¾®Àâ¤¬°ìÂç¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆó¡»¡»¡»Ç¯Âå¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ïºòº£¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·Ù»¡¾®Àâ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºÝÎ©¤Ä½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîµÜ¤Î¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¤Ï·Ú²÷¤ÊÈÈºá¾®Àâ¤Ç¡¢Ææ²ò¤¤äÁÜºº¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆæ²ò¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ø³È»¶¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¤ä¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·Ù»¡¾®Àâ¤ä¥¯¥é¥¤¥à¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¹¤Þ¤ë¾õ¶·¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬»ý¤ÄÉý¹¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¼ãÎÓÆ§¡Ë