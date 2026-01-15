¸µÁÄ¡¦ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡©¡¡»³ËÜµ®¸÷¤ÈµÈÀî¹ÀËþ¤¬¸ì¤ë¡¢¿ÍÊ¸ÃÎ¤ÈÈãÉ¾¤Î¤¤¤Þ¤È¶á²áµî
¡¡ºòÇ¯¡¢¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¯³Ø¼Ô¤ÎÃ«Àî²Å¹À¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢1985Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¤¤½ñ¤¼ê¤¬È¯¿®¤¹¤ë¿ÍÊ¸ÃÎ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¤½¤Î¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÊý¤ò»Ø¤¹¡£Ã«Àî¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÆÉ½ñ¡¦½ÐÈÇ³¦¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÊ¸²½ÅªÄ¬Î®¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÈÇ³¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤ì¤ÐÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ¤Î¡ØÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤¼ËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÃøºî¤äÃ«Àî²Å¹À¤Î¡Ø¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー·È½ñ¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÄ¬Î®¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¿ÈÝ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯¡Ö¿ÍÊ¸¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿ÍÊ¸·Ï¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅ¯³Ø¤Î·à¾ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»³ËÜµ®¸÷»á¤ÈµÈÀî¹ÀËþ»á¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºàÆü»þ¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ë
¢£¥¹¥È¥¢ÇÉÅ¯³Ø¤È¾ðÊó´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ
――º£²ó¤Î¼èºà¤Ï¡¢¸½ºßYouTube¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¡ÖÅ¯³Ø¤Î·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊ¸·Ï¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜµ®¸÷¤µ¤ó¤ÈµÈÀî¹ÀËþ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÈÄêµÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤ÏÃ«Àî²Å¹À¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤ê¤ï¤±µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈãÉ¾²È¤Î¾®Êö¤Ò¤º¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¡ØÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡Ù¤Ë°ÛµÄ¤¢¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿ÏÀµ»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Êö¤µ¤ó¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÅì¹Àµª¤µ¤ó¤ä±§Ìî¾ï´²¤µ¤ó¤òµó¤²¤ëµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤Î¥Î¥ê¤Ï¤à¤·¤í¡ÖÅ¯³Ø¤Î·à¾ì¡×¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¿¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ì¥¹¥Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤È¤¯¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÊ¸ÃÎ¤äÈãÉ¾¤Ï¤À¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤â¤·¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤È¥Î¥ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸µÁÄÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¼Ô¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜµ®¸÷¡§²¾¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢µ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¾Êý¤Ç»ä¤ÈµÈÀî¤¯¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤ÇÌ¾Á°¤ÎÊÂ¤Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·±Æ¶ÁÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Åì¤µ¤ó¤ä±§Ìî¤µ¤ó¤Î²£¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤À¤ì¤ä¤Í¤ó¡×¤È»×¤¦¤Ò¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤¬Ã«Àî¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¤Åº¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¸¬Â½¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¶¤é¤¶¤ë¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
µÈÀî¹ÀËþ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸¬Â½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÕ¸À¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾À¼¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Æ³°½ÅÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¾ðÊó´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅª¤Ê¤Ò¤È¤·¤«¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ï´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤¹¤³¤·»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤Ð¤½¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤À¤ì¤â¤¬°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ò¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Åì¤µ¤ó¤ä±§Ìî¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬Àè¶î¤±¤È¤·¤Æ»²¾È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤«¤Ê¤È¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¤¹¤³¤·ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤È¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Å¯³Ø¤Ç¸À¤¦¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ë¤»¤èÃ«Àî¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¤Ë¤»¤è¡¢Ë»¤·¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤ä¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤«¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈµÈÀî¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦Ãø¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥¢ÇÉ¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥¨¥Ô¥¯¥Æ¥È¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¡Ø¤½¤ÎÇº¤ß¡¢¥¨¥Ô¥¯¥Æ¥È¥¹¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¦¤Í¡£¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÀî¡§¥¨¥Ô¥¯¥Æ¥È¥¹¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢Í×Ìó¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ä»ñ¸»¤Î¸Â³¦¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»°Âð¤µ¤ó¤äÃ«Àî¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤Ë¥¹¥È¥¢ÇÉÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³×Ì¿¤äÀ¯¼£±¿Æ°¡¦¼Ò²ñ±¿Æ°¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¿Í¥ì¥ô¥§¥ë¤Ç¤ÎÅ¬±þ¤äÌû¤·¤ß¤Ë¾È½à¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡£»ä¼«¿È¡¢³×Ì¿¤Ï¤È¤â¤«¤¯À¯¼£±¿Æ°¡¦¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ø¤Î»×Êé¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ñ¼Á¤äÀ³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¥¹¥È¥¢ÇÉ´ó¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î»Å»ö¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§»×¤¨¤Ð³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä²Ã¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¶½Ì£¿¼¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î´Ø¿´¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬¡Ö»ä¤Î¸Ä¿Í¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¹Ö±é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¼«¸ÊËÜ°Ì¡×¤ÈÄÌ¤¸¤ëÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤¬À¸¤¤¿»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¾ÍÎ¤Î¶áÂå²½¤ò¥Þ¥Í¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ç¤·¤¿¡£ÞûÀÐ¤â¥¨¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËÎ±³Ø¤·¤ÆÊ¸³Ø¤ÎÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¯¤éÊ¹¤¤¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤à¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¡Ö¥èー¥í¥Ã¥ÑÎ®¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¼«¸ÊËÜ°Ì¡Ù¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ê¸³Ø¤È¤Ï°ì¸«´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ä¿´Íý³Ø¤äÊªÍý³Ø¤ÎËÜ¤â½¸¤á¤ÆÆÉ¤ßÈ´¤¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç¡ÖÊ¸³Ø¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙÄÏ¤ßÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ÏÞûÀÐ¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¼ï¤Î¥¹¥È¥¢ÇÉÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï»ä¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÈà¤é¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜ¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥Ôー¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¯¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤Ê¸»ú¿ô¤ÇËÜ¤Î¼çÄ¥¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃæ¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤â¹ª¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏSNS¤äÆ°²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤¤¤Þ¤Î¾ðÊó´Ä¶¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½ñÅ¹¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÀî¡§½ñÀÒ¤äÈÖÁÈ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯1·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡ØÈãÉ¾¶õ´Ö¡Ù¤Î¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¤¤¤ÞÈãÉ¾¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡Ê¡ØÈãÉ¾¶õ´Ö¡ÙⅡ-21¤Ë·ÇºÜ¡Ë¡£¼ã¼ê»þÂå¤ÎÅì¹Àµª¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ã¼êÏÈ¤Î³ùÅÄÅ¯Ìé¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ëÀõÅÄ¾´¤µ¤ó¡¢ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅÄÏÂÌé¤µ¤ó¤È¤ÎÆ¤ÏÀ¤¬Ê¶µê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§¤¢¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï»ä¤â²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÐÎ©¼´¤ò¤Ò¤È¤ÄÈ´¤½Ð¤¹¤È¡¢ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÆÏ¤±Êý¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÈÅì¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¼Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¹½¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢CD-ROM¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÀî¡§¤Ï¤¤¡£¡ÖÅêÉÓÄÌ¿®¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦ÀõÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åì¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡£¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤ëÀïÎ¬¤òÎý¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÈ¯¿®¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¼°¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤³¤·Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤¬ÀèÁÄÊÖ¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£Åì¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¸å¡¢½½¿ôÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¥²¥ó¥í¥ó¤ä¥·¥é¥¹¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÍ½¹ð¤É¤ª¤ê¸«»ö¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤Î¼çÀï¾ì¤¬¿·½ñ¤äµðÂçSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÅêÉÓÄÌ¿®¥â¥Ç¥ë¤È¤â¾ì½ê¥â¥Ç¥ë¤È¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊó´Ä¶¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤ÆÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÈãÉ¾¤â»×ÁÛ¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ¤Âå´ÖÆ®Áè¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¾ðÊó´Ä¶¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÍæÀû¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖCD¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì¤ÄÁ°¤Î¥ì¥³ー¥É¤¬ÇÑ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆCD¤¬ÇÑ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤¢¤ì¤¬¤³¤ì¤òÌÇ¤Ü¤¹¡×¼°¤ÎÃ±ÀþÅª¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤â»Ä¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥â¥Ç¥ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÊÂÎó¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Â¿ÁØÅª¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾õ¶·¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀµ¼Ò°÷ÍÍ¤ÎÅ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Ë´Îî¤¿¤Á
――¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢º£²ó¤Ï¾®Êö¤µ¤ó¤¬ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤ò¡ÖÀµ¼Ò°÷ÍÍ¤ÎÅ¯³Ø¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ò¤È¤¬¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Ï¤¸¤á¤ëÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Êö¤µ¤ó¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÈÀî¡§¾®Êö¤µ¤ó¤ÎÏÀ¹Í¤Ï¡¢Äã¤¤°ÈÉô¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÏÎ¿Í·ÁÏÀË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¥¤¥Ç¥ª¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÈãÈ½¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹â¤¤°ÈÉô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖÈãÉ¾¡×¤È¤«¡Ö»×ÁÛ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿±Ä¤ß¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Î¤¦¤Á¡¢½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡ÖÀµ¼Ò°÷ÍÍ¤ÎÅ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦Àú¤ê¥ïー¥É¤Ç¤â¤Ã¤ÆÌÀ²÷¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÂÎ¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤È¤½¤ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¤ÎÄó¼¨¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¡ÊÈãÈ½¡Ë¤³¤½¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬Â¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ê¤Ë¤«¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤òµ¯¤³¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤½¤ì¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÈãÉ¾¤ä»×ÁÛ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¼ã¤¤¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£µ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ê¿·¶½¡Ë½¡¶µ¤ä½¤ÍÜÏÀ¤ä¼«¸Ê·¼È¯¤Îµ¡Ç½ÅªÅù²ÁÊª¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ñËÜ¼çµÁÈãÈ½¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Î¤¢¤ë¾®Êö¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼«¸ÊÏÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¹à¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë»Ö¸þ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤¬²áÇ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜ¡§Æ±´¶¤Ç¤¹¡£¾®Êö¤µ¤ó¤Î¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤È¡Ö»ÔÌ±¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµ¼Ò°÷¤â»ÔÌ±¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¸«¤«¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¾®Êö¤µ¤ó¤ÎÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤«¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ò»É·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ¯¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÀî¡§²£¹ÂÀµ»Ë¤ä¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾®Àâ¤ä¤½¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ç»à¤ó¤À¼Ô¤¿¤Á¤ÎË´Îî¤¬Àï¸å¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¶á¤¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë»ö·ï¤òÍ½Ãû¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÉü°÷Éþ¤ÎÃË¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»à¼Ô¤ÎË´Îî¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¾®Êö¤µ¤ó¤ÎÏÀ¹Í¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ»à¤ó¤À¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈãÉ¾¤ÎË´Îî¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤ÎÉü°÷Éþ¤ÎÃË¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§Ë´Îî¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ËÉÔ°Â¤òºÅ¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤Ò¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤Ë¤«¤òÅê±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÈÀî¡§¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢Ë´Îî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¶À¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤Ò¤È¤¬¤Ê¤Ë¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤½¤³¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤éº£²óSNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÀµÄ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¾¾Î¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¡Ö¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤ÎÆâ¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤äÃÏ°Ì¤äÌ¾À¼¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ØÎò¤äÃæ³Ø¼õ¸³¡¢ÃÏÊý¤äÅìµþ¤ä¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½é¥Çー¥È¤Ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÏÀ§¤«Èó¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ò¤È¤Ó¤È¤ÎÉÔ°Â¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»É·ã¤·¤Æ¹Ó¤ì¤ëµÄÏÀ¤ÈÆ±¼ï¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë½Ö´ÖÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤ë¤¤¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂç»ö¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤È¤ÎµÄÏÀ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾®ÊöÏÀ¹Í¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¡Ö³¬µé°Õ¼±¡×¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¡¢¡Ö¿ÍÊ¸¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤³¤·¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÏÀµÄ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÊ¸³Ø¤ä¿ÍÊ¸¼çµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤Ò¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤¹¤³¤·¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÊ¸¡×Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Ê¤ª¸Ä¿Í¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤³¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶Ã¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÀµÄ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤³¤·Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤ê¤ï¤±¶½Ì£¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£ºê¹ä¿Í¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡¢ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¤Ò¤È¤âÈãÈ½¤¹¤ë¤Ò¤È¤â¡ÖÈ¿¥¨¥êー¥È¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤ÎÅ¨¤Ï¨¡¨¡Èà¤é¤ÏÅ¨¤òºî¤é¤º¤¿¤ÀÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¨¡¨¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçÀµ¶µÍÜ¼çµÁÅª¤Ê¥¨¥êー¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥ÁÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤Î¤Ò¤È¤Ï¥¨¥êー¥ÈÅª¤Ê¡ÖÀµ¼Ò°÷ÍÍ¡×¤ä¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤òÅ¨¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î»þÂå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¤¤ì¤¤¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ò¤È¤¬ÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÈï³²¼Ô°Õ¼±¤ò±£¤ì¤¿Éð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
µÈÀî¡§¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÀµÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ó¤È¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢SNS¤ÎÆâ³°¤Ç¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÏÀµÄ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£çÐÆáÇÆ½á¤µ¤ó¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Yahoo!¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡º÷¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö´¶¾ð¤Î³ä¹ç¡×¤Ç¤â¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬ÂçÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¤Ç¡¢¤¹¤³¤·°ú¤¤¤¿ÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï»ä¤Î¿äÂ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·SNS³°¤Ç¹¤¯´¶ÁÛ¤òµá¤á¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤¬ÂçÉôÊ¬¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤Î³ä¹ç¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡×¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤à¤·¤íµÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤â¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤Î¾¡Íø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿ÍÊ¸¡×Åª¤Ê¤â¤Î¤Î´íµ¡¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£SNSÀ¤ÏÀ¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¡Ö¿ÍÊ¸¡×¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤È³°¤Î¤Ò¤È¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Í³¡¹¤·¤»öÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¡¢»Å»öÃç´Ö¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ë¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¤Ò¤È¤¿¤Á¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤ÎÏÃÂê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÎÍò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¤Ò¤È¤È¤¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×°ì¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
――º£²ó¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ë¤âÆÍ¤»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÂç³Ø±¡À¸¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤È¤·¤Æ¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÀ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÂç³Ø¤ÎÀìÌçÊ¬²½¤·¤¹¤®¤¿ÃÎ¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤½¤Î³°¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¼«¿È¤Ï¡Ö¿ÍÊ¸¡×¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤È¤·¤Æ¤Î»ëÌî¤·¤«»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¡§»ä¤ÏºÇ¶áÂç³Ø¤Ç¶µ°÷¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÀìÌçÊ¬²½¤¬¹Ô¤Ãå¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³Æ¡¹¤¬¸¦µæÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ì¤¬ººÆÉ¤µ¤ì¤ÆÄÌ¤ì¤Ð¶ÈÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤¬¤¿¤Þ¤ì¤ÐÇî»ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çî»Î¹æ¤¬¼è¤ì¤ë¤ÈÀ²¤ì¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ç¤ÎÌÈµö¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï±¿¼¡Âè¤ÇÀìÌç¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¸ý¤¬¤¢¤ì¤Ð½¢¿¦¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¤³¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÀìÌç¤ÏÀìÌç¤Ç¤è¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿ÀìÌç¤ÎÊÉ¤ò¤«¤¯Íð¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÃÎ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¼«ÂÎ¤¬¤É¤¦¤â´ñ°Û¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö°ÛÊ¬Ìî¶¦ÁÏ¡×¤ä¡Ö³ØºÝ²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÊ¸²Ê¾Ê¤«¤é»ñ¶â¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÊØË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤âÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç³ØÌä¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃæÀ¤¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡ÖÂç³Ø¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÀèÀ¸¤ËÍê¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¡¼ê¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥µー¥¯¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤È¤¤É¤»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬19À¤µª¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥¤¥Ä·¿¤Î¶áÂåÅª¤ÊÂç³Ø¤Î»Ñ¤¬¤Ç¤¡¢³Ø½Ñ¤ÎÀìÌçÊ¬²½¤âÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤¬½ù¡¹¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÌÀ¼£´ü¤ËÀ¾ÍÎ¤«¤éÊ¸Êª¤ò°ÜÆþ¤·¤Æ¶áÂå²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ©ÅÙ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎò»Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¿¤«¤À¤«150Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿Âç³Ø¤Ï¡¢ÃÎ¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¤¬·î¤Ë100¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤
――¤ä¤Ï¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Ë¸À¤Ã¤¿¡Ö¿ÍÊ¸ÃÎ¤äÈãÉ¾¤Ï¤À¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î³èÆ°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤¤¤ÞYouTube¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Ò¤È¤ò¼õ¤±¼ê¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§¤³¤ì¤Þ¤¿¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤é¤º¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¤À¤ì¤«¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤äËÜ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ê¤éÎ©¾ì¤äÂ°À¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÞ¤Ë³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¸µ¡¹¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê¿ÍÊ¸¼çµÁ¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¤Ò¤È¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î½¸¹ç¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÅÅµ¡ÊÈà¤é¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤ä¥é¥Æ¥ó¸ì¤ÎÊ¸Êª¡Ë¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¥±¥í¤Þ¤ÇÁÌ¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í´Ö¡×¤ÏÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹¼«Í³¿Í¤ÎÃËÀ¤ÇÃÎÅª¤Ê¶µÍÜ¤òÈ÷¤¨¤¿¤Ò¤È¤ä¤½¤Î¥µー¥¯¥ë¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶áÂå¤Þ¤Ç¤¯¤À¤Ã¤Æ¤â¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤Ò¤È¤¬¸À¤¦¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇò¿ÍÃËÀ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅØÎÏ¤ä¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ó¤È¤âÊñ´Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎØ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬ËÜÍè¤Î¿ÍÊ¸¼çµÁ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÏÃ¤ò¾®¤µ¤Ê¾ì½ê¤ËÌá¤»¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤ì¤À¤±¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤ì¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¥Ð¥º¤ê¤â¤»¤º±ê¾å¤â¤»¤ºÃ¸¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÈÀî¡§¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÊ¸ÃÎ¡×¤ä¡Ö¿ÍÊ¸½ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¼ÂÂÖ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÊ¸¼çµÁ¤¬¿Í´Ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¸ÅÅµ¸¦µæ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÎ¾¼Ô¤ÎÐªÎ¥¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢Ã±¤Ê¤ë½ñÃª¤Î¥é¥Ù¥ë¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤Î¤ÇÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡Ö¿ÍÊ¸¡×¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢»³ËÜ¤¯¤ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤Î¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¥±¥í¤Î»þÂå¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¿Ê²½³Ø¤äÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤ä¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ê¤É¤âÂç¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÀê¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ÍÊ¸ÃÎ¡×¡Ö¿ÍÊ¸½ñ¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
»³ËÜ¡§´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡ÖÊ¸·Ï¡×¤ò»Ø¤¹¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£
µÈÀî¡§¤½¤¦¡¢Ê¸·Ï¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î½ñ¤¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÊ¸½ñ¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î¤¤¤¯¤é¤«¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¹¥¤·ù¤¤¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥ê¤ä¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Ô¥ó¥«ー¤¬½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÏÀµÄ¤Ç¤Ï¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¡ÖÎáÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¸µ¹æ¤òÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛµÄ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤â¸µ¹æ»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤íÀµ¹ô¤òÆÀ¤¿¥Íー¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇ¾²Ê³Ø¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ø¿´Ç¾ÌäÂê¡Ù¡ÊÄ«Æü½ÐÈÇ¼Ò¡¢¤Î¤Á¤ËÁýÊä²þÄûÈÇ¤Î¡ØÇ¾¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¿´¤¬¤ï¤«¤ë¤«¡Ù¤¬ÂÀÅÄ½ÐÈÇ¤«¤é´©¹Ô¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¸Íý¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï97Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¶¦Æ±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ñ»ï¡¦½ñÉ¾¥µ¥¤¥È¡ÖÅ¯³Ø¤Î·à¾ì¡×¡Ê¸½ºß¤Î¡ÖÅ¯³Ø¤Î·à¾ì¡×¤ÎÁ°¿È¡Ë¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¶á¤¯¤Î¾ðÊó´Ä¶¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤È¡¢97Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Á¤¬¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤À¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡§Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¿Í¤Î¹ÓÌî¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤Åº¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËµÈÀî¤¯¤ó¤ä»ä¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿90Ç¯¤´¤í¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¥µー¥Ðー¤¬¥Ý¥Ä¥ó¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤É¤³¤«¤ÎÂç³Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿UNIX¥Þ¥·¥ó¤Îµ²±ÁõÃÖ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ôー¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦²òÊü´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡94Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤êÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÀè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿½ñ»ï¤ä½ñ¤¤¤¿½ñÉ¾¤ò¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Æ±¹¥¤Î»Î¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÓÈ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢»³Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤Ò¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÃã¤ò°ìÇÕ°û¤ó¤Ç¤Þ¤¿µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ»ä¤ÈµÈÀî¤¯¤ó¤¬Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Ïºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¢¤ë¤ï½ñÅ¹¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ï¤¢¤ë¤ï¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
µÈÀî¡§¥µ¥¤¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÂ¾¸ÊËÜ°Ì¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¼ê¤Ë¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ò¤È¤Î¤¿¤á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÊÙ¶¯¼«ÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ´î¤Ö¤Ò¤È¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡£
»³ËÜ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤À¤ì¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¶¦¤Î¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤Ï¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¯¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÀî¡§¤¤¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¸ÌÇ¤â¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½ºÇ½é¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¸«¤ËÍè¤ë¤Ò¤È¤¬·î¤Ë100¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤ÎSNS¤äÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤À¤È¡¢¡Ö100²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²æ¤¬¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°Æ³°¤¤¤Þ¤âÀÎ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢1²¯¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Âç´¿·Þ¤Ç¤¹¤¬¡£
»³ËÜ¡§¤¤¤Þ¤Ï¥Úー¥¸±ÜÍ÷¿ô¡ÊPV¡Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ñËÜ¤ä¼ýÆþ¤È·Ò¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²ー¥àÅª¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò²Ô¤°´¶³Ð¤¬Á´ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ã¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉé¤±ÀË¤·¤ß¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡ÖÆÏ¤¯¤Î¤¬100¿Í¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î100¿Í¤ËÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ï¤°¤Ã¤ÈÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
