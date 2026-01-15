¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¸«½¬¤¦¤Ù¤¤Ï¥Í¥³¡ª¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¡¦µÆ¸¶ÃÒÌÀ¤ËÊ¹¤¯¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤¹Æ¯¤Êý
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ï¶õÁ°¤Î¥Í¥³¥Öー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£½ñÅ¹¤Ë¤Ï¥Í¥³´ØÏ¢¤ÎËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µÆ¸¶ÃÒÌÀ»á¤Î¿·´©¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤È¤«¤Ê¤ë¥Í¥³Î®»Å»ö½Ñ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¤â¡¢¥Í¥³¤Î¼Ì¿¿¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤À¡£µÆ¸¶»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë85ºý¤â¤Î½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¡È¥Í¥³¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤¿Æ¯¤Êý¡É¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆ¸¶»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥³ÆÃÍ¤Î¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤º¡¢Õ»¤Ó¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥Æâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Í¥³¤Î½¬À¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Í¥³Î®»Å»ö½Ñ¤Ï¥Æ¥ì¥ïー¥¯Á´À¹¤Î»þÂå¤ä¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤âÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µÆ¸¶»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
――¥Í¥³¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡È»Å»ö½ÑËÜ¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¥Í¥³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃåÁÛ¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆ¸¶¡§²¿¤è¤ê»ä¤Ï¥Í¥³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë·²ÇÏ¸©¤Ë¤Ï¥Í¥³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¥Í¥³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¥Í¥³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²¿¤«ËÜ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÎ¿Í¤Î°ÂÆ£½Ó²ð¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊõÅç¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÇØ¿¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ñ»¡´ã¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Îµ¡·ù¤¬°¤¤¤È´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¶á¤¯¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½¬À¤«¤é¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――µÆ¸¶¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
µÆ¸¶¡§»ä¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤äÂç³Ø¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ç±Ä¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¤Ï¿ô»ú¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤»¤Ê¤¤¤ÈÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¡£Åö»þ¤ÏÁêÅöÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤í¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥¢¥Ý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤òÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»ä¤Ï¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤ë¤Û¤ÉÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤¬°¤¤¼Ò°÷¤Ï¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー¤Ç±Ä¶È¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢1½µ´ÖÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È»ä¤ÏÍý·Ï¤Ç¡¢¹©³ØÉô¤Îµ¡³£²Ê¤ÇºàÎÁ¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ç°ìÅÙ¹©¾ì¤Ë¶Ð¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ÉÊ¤Ê¤É¤Îºî¶È¤Ï¤¤Ä¤¯¡¢1»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ö¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤è¤¯²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¡¢½»Âð¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£
――±Ä¶È¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÆ¸¶¡§±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ä¤Ï²ñ¼Ò¤Îº¬À·¿¤Î¤ä¤êÊý¤È¤³¤È¤´¤È¤¯¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±Ä¶È¤Ç¤Ï¥Ï¥¥Ï¥¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤â¶ì¼ê¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤â¥À¥á¡£·ë¶É¡¢Ê¸»ú¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤òÈ¯¸«¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤ÈÀèÇÚ¤Î¶µ¤¨¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð³èÏ©¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡£¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬½ÅÍ×
――¥Í¥³¤Ï¡ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¡É¤òÊÝ¤ÄÀ¸¤Êª¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥Áー¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÆ¸¶¡§¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Ï³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È·Ï¤ÏÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤é·ÀÌó¤ò¤È¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Éô²¼¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÉô²¼¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·²á¤®¤Ç¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤¬¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°Õ¸«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²ò·è¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Éô²¼¤¬°é¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤â¡¢º¤¤Ã¤¿¤é¾å»Ê¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ë¾å»Ê¤À¤±¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¾å»Ê¤Î´ù¤Î¾å¤Ë·èºÛ½ñÎà¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¡¢Éô²¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤À¤±¤¬½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤ò¤¢¤¨¤Æ¼ºÇÔ¤µ¤»¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ç¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î¾å»Ê¤Ï¾¦ÃÌ¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢²È¤Î¾åÅï¼°¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²¼¤¬3～4¿Í¤Ê¤é²¿¤È¤«²ó¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢10¿Í¤À¤È¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
――µ÷Î¥´¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉô²¼¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¡£
µÆ¸¶¡§Éô²¼¤¬¼«¼çÅª¤Ë´ë²èÄó°Æ½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢½ÐÍè¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨ー¥Ûー¥¯¥¹»þÂå¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹©Æ£¸ø¹¯»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥á¥¸¥ãー¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î¾ëÅç·ò»Ê»á¤ò´³¾Ä¤·¤¹¤®¤º¤Ë°é¤Æ¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄøÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
――ËÜ½ñ¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤È¤«¤Ê¤ë¥Í¥³Î®»Å»ö½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤»¤º¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤È´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢À®²Ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆ¸¶¡§¥Í¥³¤Ï°ìÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤·¤¿¤é´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢²È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥Óー¥ë¤ò°û¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢µ¡·ù¤ò¼«Ê¬¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤â¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥êー¤Î¤Ê¤«¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£ËÜÍè¤Ï¥Í¥³¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤â¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤Ï»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¢£¥Í¥³¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤âµÙ¤ßÊý¤â¾å¼ê¤¤
――Æ¯¤Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥³Î®»Å»ö½Ñ¤Ï¡ÈZÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡É¤È¤É¤¦ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
µÆ¸¶¡§¼ã¤¤À¤Âå¤À¤È¡¢»Å»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¿´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢±Ä¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â°û¤ß²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î±Ä¶È»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ï¤ª¼ò¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°û¤ß²ñ¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾å»Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤éÉ¬¤º»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¸®¤â¥Ï¥·¥´¤·¤Æ¡¢µÙÆü¤ÏÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¡£µÙÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤ó¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÌµÍý¤ò¤·²á¤®¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
――µÆ¸¶¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡È¥Í¥³¤Î½¬´·¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
µÆ¸¶¡§±Ä¶È»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸åÇÚ¤Ï±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬°¤¯¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£Éô½ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÉôÄ¹¤¬Å·²¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤Ï¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¯¤Ã¤Èµ¤Á°¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£ËºÇ¯²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÉôÄ¹¤Ø¤ª¼à¤Ë¹Ô¤¯¡£¡ÖÉôÄ¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ù¥¿¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Çµî¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Àâ¶µ¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏºÇ½é¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Ê¬¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¥¿¥¤¥Ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÇÚ¤Ï¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Ç¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤ËÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÆ¸¶¡§¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¾å»Ê¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¾å»Ê¤Î¤â¤È¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ê´ó¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥´¶¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°û¤ß²ñ¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÌµÂÌ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢´°àú¤Ç¤¹¡£
――´¶¾ð¤ÎÇÈ¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ËÇº¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Æü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆ¸¶¡§»ä¤Ï±Ä¶È»þÂå¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤ò½ñ¤¤¤¿¥Îー¥È¤ËÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òµ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×ÅÙ¤È¶ÛµÞÅÙ¤Ç4¤Ä¤Î¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ç¤â¶ÛµÞ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Êー¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ç¤â¶ÛµÞ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¯¡£¹¥¤¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤«¡¢½ÐÈÇ¤·¤¿ËÜ¤¬½ÅÈÇ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð½ñ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç³è»ú¤Ç²¿²ó¤â²¿²ó¤â½ñ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¦¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÆ¬¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¢£ÌµÍý¤·¤ÆÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
――ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
µÆ¸¶¡§»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÍÛ¥¥ã¤Î³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÍÛ¥¥ã¤Î¼«Ê¬¤ò¤º¤Ã¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÈà¤Ï¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÌµÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¤³¤½¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Æ¯¤Êý¤«¤é·Ú¤ä¤«¤ÊÆ¯¤Êý¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¨ー¥ë¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
µÆ¸¶¡§¤¬¤ó¤Ð¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤¯¥Í¥³¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤¦¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤º¤Ë¡¢³ê¤é¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èè¤ìÊý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤¹¿Í¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î·ë²Ì¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤ÇÀ®ÀÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤¬Æþ¤ê²á¤®¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¦ÎÏ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£