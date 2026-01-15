Noridogam¡¢mei ehara·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡ÖHazard Course¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦
¡¡Silica Gel¤Î¥á¥ó¥Ðー ¥¥à¡¦¥Á¥å¥ó¥Á¥å¡ÊGt/Vo¡Ë¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Noridogam¤¬¡¢ËÜÆü1·î15Æü¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHazard Course feat. mei ehara¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTruthbuster¡Ù¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ëÂè2ÃÆ¤À¡£µÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー mei ehara¡£Noridogam¤Èmei ehara¤¬Å»¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê±éÁÕ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãmei ehara¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Á¥å¥ó¥Á¥å¤È°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¥å¥ó¥Á¥å¤«¤éHazard Course¤ò¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ñ»ì¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤«¤Ï¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡£---mei ehara
