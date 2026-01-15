¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¤¸!?¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×J£³·²ÇÏ¤Î¿Í»ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ª¡È¿·É÷¡É¤Ë´üÂÔÂç¡Ö¥¶¥¹¥Ñ¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡J£³¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬£±·î15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤¬¡¢2026Ç¯£²·î£±ÆüÉÕ¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óGM¤ÎºÙ³Ë¨»á¤Ï¡¢GM¿¦¤òÂà¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·²ÇÏ¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÌ¾¾¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»³ÅÄ»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÎ¨¤¤¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹çÃ×¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»³ÅÄ»á¤ÏÄ¹ºê¸©½Ð¿È¤Î66ºÐ¡£Åç¸¶¾¦¶È¹â¹»¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢1982Ç¯ÅÙ¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Áª¼ê¸¢¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÎÍ¥¾¡¤ò£²ÅÙ¤º¤Ä¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿ôÂ¿¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÀ¤¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÙ³»á¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Î£±¿Í¤À¡£
¡¡¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë»³ÅÄ»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¤¸!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍÆñ¤¤½¢Ç¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶µ¤¨»Ò½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥¶¥¹¥Ñ¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·À¸¥¶¥¹¥Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
