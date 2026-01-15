¡Ö·è¾¡¤ÏÆüËÜÂÐ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤À¡×¡ÖÍ¥¾¡¤ÏÆüËÜ¤À¤í¡×U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤Ë³¤³°È¿¶Á¡Ö½à·è¾¡¤ÇÆü´ÚÀï¤«¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁê¼ê¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¡ÊBÁÈ£±°Ì¡ËÂÐ¥è¥ë¥À¥ó¡ÊAÁÈ£²°Ì¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÊAÁÈ£±°Ì¡ËÂÐUAE¡ÊBÁÈ£²°Ì¡Ë
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡ÊCÁÈ£±°Ì¡ËÂÐÃæ¹ñ¡ÊDÁÈ£²°Ì¡Ë
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊDÁÈ£±°Ì¡ËÂÐ´Ú¹ñ¡ÊCÁÈ£²°Ì¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤¬¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·è¾¡¤ÏÆüËÜÂÐ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤ÏÆüËÜ¤À¤í¡×
¡Ö¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬ÆüËÜ¤òÅÝ¤¹¡×
¡Ö¥è¥ë¥À¥ó¤ÎÁê¼ê¤ÏºÇ¶¯¤À¡×
¡Ö¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤ò£³¡Ý£°¤ÇÅÝ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÁê¼ê¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö³«ºÅ¹ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö½à·è¾¡¤ÇÆü´ÚÀï¤«¡×
¡Ö¥¦¥º¥Ù¥¯¤è¤êÆüËÜ¤¬¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÃíÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢¸½ÃÏ16¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡© U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½
